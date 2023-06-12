Почему захлебнулось наступление россиян на востоке 24 февраля: факторы, спасшие Донецкую группировку ВСУ

В самом начале полномасштабного вторжения украинцы сохранили свою наиболее боеспособную группировку на Донбассе. Россиянам не удалось полностью захватить регион.

Почему захлебнулось наступление россиян на востоке 24 февраля и благодаря чему удалось сохранить нашу наиболее боеспособную группировку на момент начала войны, рассказал заместитель министра обороны генерал Александр Павлюк в эксклюзивном интервью журналисту ТСН.Тыждень Андрею Цаплиенко.

"Начиная со своей каденции с лета 2021 года, мы оценили реальность ситуации, реальные возможности. Поняли, что невозможно исключать полномасштабную агрессию. Мы начали готовиться. С осени 2021 года мы начали мощно готовиться ко всем возможным вариантам событий. В первую очередь мы произвели расчеты, чего можно ожидать, какие возможны удары. Один из вариантов наших расчетов показал, что мы не ошиблись. Это наш охват с двух сторон", – говорит генерал.

По его словам, украинские военные предполагали, что россияне нанесут удар на Мариуполь и второй удар возле Луганска. Таким образом, враг планировал отрезать, рассечь, окружить и уже потом по частям добивать наши подразделения.

"Поэтому мы сосредоточили основные наши резервы на этих направлениях и поэтому их наступление, начавшееся 24 февраля утром не принесло результаты. Мы достаточно мощно нанесли им поражение и заставили их на ходу изменять эти планы", – отметил Павлюк.

Он объяснил, почему не удалось везде сдержать россиян на линии столкновения с ОРДЛО. Прежде всего – огромное преимущество не давало врагу. Как минимум, 1:7. Кроме того, оккупанты наступали с трех направлений.

"Восточная и северная граница Луганской области — это линия столкновения с Россией. В конце концов, когда мы сорвали все их наступления со стороны Счастья, Трехизбенка, они пошли заходить нам в спину. Те резервы, которые возникли по линии Сватового, Северодонецка и Беловодска, они начали обходить и брать наши подразделения в окружение. Мы вынуждены были выйти на рубеж Северодонецк-Кременная-Рубежное для того, чтобы создать сплошную линию обороны и не дать им продвигаться вперед", – пояснил генерал.

Кроме того, он напомнил, что на Мариупольском направлении наша мощная группировка отражала все наступления с первых дней. По словам Павлюка, бои за Мариуполь спасли от оккупации юг Украины – вплоть до Одессы.

"Только что мы начали проводить эту операцию, мы остановили их на линии Угледара и начали готовиться к наступательным действиям. Трое суток шли колонны с юга для того, чтобы не дать нам это сделать. А когда я вывел бригаду, ушли со стороны Изюма. Харьковская группировка пошла сверху для того, чтобы пытаться добить нас и мы вынуждены были бросить резервы, остановить группировку. По сути восточная группировка стянула на себя все основные боеспособные силы, которые были в то время в России. В конце концов, когда они получили поражение под Киевом, они поняли, что два направления это невозможно и решили перебросить все, что у них осталось, с Киевского направления на Донбасс", – подытожил замминистра обороны.

Ранее генерал Павлюк рассказал, как оккупанты готовились к подрыву Каховской ГЭС.

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