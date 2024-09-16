Почему Запад боится давать разрешение Украине на удары вглубь территории РФ – американский офицер объяснил

Запад не дает Украине разрешение бить вглубь территории РФ, потому что боится мнимых красных линий, которых не существует.

Такое мнение эксклюзивно для ТСН.ua высказал доктор Лиам Коллинз – старший научный сотрудник New America, карьерный офицер спецназа, прослуживший в армии США 27 лет, в 2016-2018 годах работавший исполнительным офицером старшего советника по вопросам обороны США в Украине.

"Западные страны десятилетиями придерживались самосдерживания и боялись мнимых красных линий, которых не существует", – отметил он.

Коллинз напомнил, что являлся частью консультативной группы, которая рекомендовала предоставить украинцам Javelin еще в 2017 году. По его словам, тогда многие американские чиновники выступали против этой рекомендации, потому что боялись, что Россия эскалирует ситуацию. Но этого не произошло.

"Россия понадобилась 11 месяцев, чтобы захватить тактически незначительный город Бахмут, бросив на него все, что она имела. Проще говоря, Россия не имеет возможности пойти на эскалацию", – говорит американский военный.

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По его мнению, единственный путь, которым россияне могли бы еще больше прибегнуть к эскалации, это использовать ядерное оружие. Однако Коллинз уверен, что Путин никогда не пойдет на такой шаг, если НАТО напрямую не вмешается в войну.

"Если вы углубитесь в то, что говорит Путин, Россия никогда ее не использует, если США или НАТО не будут непосредственно вовлечены (в эту войну – Ред.). Но даже тогда сомнительно, что он (Путин – Ред.) ее использует, если только обычные (российские – Ред.) были использованы в обороне на поле боя в Украине., – говорит американский офицер.

По его словам, западные лидеры опасаются ядерной эскалации со стороны России, но это совершенно безосновательно, ведь Россия десятилетиями демонстрирует воздержание в этом отношении. Он считает, что РФ сама не хочет ядерной эскалации, но западные лидеры не хотят этого признать.

Ранее Лиам Коллинз рассказал, как повлияют на фронт удары вглубь территории РФ.

Напомним, издание Politico писало, что США и Британия могут снять ограничения по ударам по РФ.

Вчера, 15 сентября, президент Зеленский подтвердил, что Украина пыталась убедить США разрешить ей удары в глубь России американским оружием. Однако пока Киев не получил этого разрешения.

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