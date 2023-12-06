Почему Запад говорит о поражении Украины: где правда, а где манипуляции, и кто и что стоит за этой зрадой

А рано или поздно Путин и белорусов мобилизует на войну. И украинцев тоже, если мы упадем. Это только вопрос времени, если его не остановить. Всемирный российский собор, на котором недавно выступал Путин, запрет абортов, который светит России, переписывание учебников по истории и военно-патриотическое воспитание в школах – все это говорит о подготовке России к долгой войне, и не только против Украины. В Польше и странах Балтии уже готовятся, о чем говорят публично.

Похоже, что после неудачного похода Пригожина на Москву в июне этого года, а также после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС, в ключевых западных столицах решили: пусть уж лучше Путин в Кремле, чем какие-то сумасшедшие, которые могут превратить мир в ядерный пепел. Хотя еще в конце марта 2022 года, когда Киев выстоял, президент США Джо Байден заявлял, что Путин не может оставаться у власти в России. Похоже, что наши западные партнеры не против переговоров с Путиным об урегулировании войны, к которому Украину будут склонять все больше и больше на фоне сокращения вооруженной помощи.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает готовиться к плохим новостям из Украины. По западным медиа распространяется порция зрады – статьи и авторские колонки о том, что Путин выиграет эту войну. В Washington Post вышла огромная статья о разборе летнего контрнаступления Украины, которое не достигло цели, — дойти до Азовского моря, перерезав России сухопутный коридор от оккупированного Донбасса до Крыма. Но несколько десятков американских и европейских чиновников, которые давали свои оценки для этой статьи, почему-то не вмнят в этом себя. В частности, как без хотя бы паритета с россиянами в авиации, артиллерийских снарядах, дронах и РЭБ, украинцы могли дойти до админграницы с Крымом?

В этом тексте ТСН.ua собрал основные тезисы, которые звучат от западных медиа и должностных лиц на закрытых встречах, почему Запад скорее всего будет склонять нас к "заморозке" войны и переговорам с Путиным, и какие три ключевые фактора к этому привели.

Поиск виновных: Запад верил в чудо, не давая нам оружия

Украина и Запад попали в ловушку своих завышенных ожиданий от результатов летнего контрнаступления. Сейчас западные военные аналитики и эксперты прямо говорят: Киев не достиг существенного прорыва из-за нехватки оружия, которое союзники поставили не вовремя, и к тому же не в полном объеме. Однако на Западе почему-то верили, что Силы обороны Украины, как и осенью 2022 года, продемонстрируют чудо и без авиации, достаточного количества боеприпасов и всего остального дойдут до побережья Азовского моря и админграницы с Крымом.

А вот в отношении полуострова, то на Западе, особенно в США, никогда и не рассматривали его увольнение реалистичным. Максимум – это линия разграничения 23 февраля 2022 года. Считалось, что украинская армия доходит до Крыма, становится в оборону, и это само по себе сильная переговорная позиция Киева с Москвой. Однако так не произошло. Как Запад, так и Украина, судя по всему, недооценили крепость "линии Суровикина" – обороны, которую на фронте построила Россия, пока Киев готовился к контрнаступлению.

По информации The Washington Post, Киев и Вашингтон кардинально расходились во мнениях относительно времени и места начала контрнаступления. Пентагон настаивал, что все должно начаться в апреле, чтобы не дать возможности России еще больше окопаться. Украинские военные настаивали, что не уйдут без оружия и подготовки.

"США выступали за точечное наступление вдоль южного фронта, но руководство Украины считало, что их силы должны атаковать в трех разных точках вдоль 600-мильного фронта: к югу в направлении Мелитополя и Бердянска на Азовском море, и к востоку в направлении Бахмута (зимнюю оборону) которого уже многие западные аналитики считают ошибочной, потому что Украина там понесла большие потери – ред.)", — пишет WP.

Хотя, как очень точно в своем посту на X (бывший Twitter) написал редактор немецкой Bild Юлиан Репке, как Украина могла победить Россию, когда США поставили Киеву только 31 танк Abrams с 6 тыс. на балансе в Америке, из которых 2,6 тыс. · находятся в боевой готовности. Такая же ситуация и по дальнобойным ракетам ATACAMS, которых Украина получила лишь 20 (с кассетной боевой частью и далеко не на 300 км) из более 3 тыс. имеющихся на складах в США. Да и в целом, как свидетельствует статистика, еще с августа американская военная помощь стала существенно уменьшаться.

В статье с заголовком "Путин, кажется, выигрывает войну в Украине – пока", от которой на первый взгляд веет изменой, на самом деле содержится правильный призыв к Западу, особенно Европе, наконец проснуться.

Во-первых, перестать заигрывать с Китаем и, наконец, признать, что Пекин давно и много помогает Путину в войне против Украины. Западные правительства хорошо знали, что Россия получила китайскую инженерную технику для построения "линии Суровикина". К тому же без молчаливого согласия Пекина Россия бы не получила более миллиона артиллерийских снарядов от Северной Кореи. Плюс, появляется все больше свидетельств, что россияне на передовой используют именно китайские снаряды, в то время как мероприятие продолжает повторять, что Пекин еще не пересек красную линию, ведь прямую военную помощь России Китай не оказывает.

Во-вторых, наконец-то санкционировать схемы двойного экспорта через Армению, Турцию, Казахстан, Кыргызстан и другие страны, которые помогают России получать подсанкционные западные комплектующие для своей оборонки; а также обрезать Москве возможности продажи нефти и газа в обход санкций. ТСН.ua уже писал, что только в октябре этого года Москва удвоила доходы от продажи энергоносителей до $18 млрд. И это всего за один месяц. А США до сих пор не могут принять пакет помощи Украине на 2024 год на $61 млрд, что чуть больше трех месяцев нефтяных и газовых сверхприбылей России.

Объединение вокруг Путина: большинство россиян поддерживают войну

Мероприятие попало в собственную ловушку ложных ожиданий относительно возможных изменений внутри России. Да, надежды на это имела и Украина по мере увеличения числа погибших россиян в полномасштабной войне. Однако путинский режим оказался более устойчивым. К концу второго года полномасштабной войны продолжается дальнейшая консолидация российских олигархов и населения, поддерживающих войну и убийства украинцев, вокруг политики Кремля. Об этом в частности писали The Washington Post и уважаемый американский аналитический центр Atlantic Council, ссылаясь на данные опросов и фокус-групп российского центра Карнеги и "Левада-центра", по которым 68% россиян поддерживают продолжение войны, потому что, по их мнению, они выполняют мессианскую миссию.

Можно ли доверять этим данным, особенно, когда речь идет о "Леваде", полностью подчиненной Кремлю? Вряд ли. Однако, если бы процент россиян, против войны, был значительно выше, мы бы уже это как-то заметили, в том числе и на фронте. В своей колонке для Atlantic Council редактор службы UkraineAlert в этом аналитическом центре Питер Дикинсон справедливо замечает, что свыше миллиона россиян (хотя реальная цифра гораздо больше – ред.), сбежавших из России после полномасштабного вторжения и объявления Путиным первой большой волны мобилизации2 в сентябре года, не хотят публично высказываться против войны.

"Несмотря на то, что они не сталкиваются ни с какими-либо ограничениями, действующими в самой России. Хотя во многих городах Европы есть крупные российские диаспоры, с февраля 2022 года было очень мало антивоенных митингов или любых других попыток граждан России протестовать против вторжения. Когда россияне в Финляндии недавно мобилизовались на протесты, это было для того, чтобы пожаловаться на временное закрытие некоторых пунктов пропуска на границе с Россией», – пишет Питер Дикинсон.

Российские "эксперты" говорят о мессианстве, в которое Кремль заставил поверить россиянам. Однако на самом деле произошла еще одна вещь, которой достиг режим на международной арене. Путину удалось убедить Запад, что лучше, чем он в Кремле, чем сумасшедшие вроде Гиркина или Пригожина. Это не очень хороший сигнал для Украины, ведь в какой-то прекрасный момент наши союзники, уменьшая военную и финансовую помощь, могут давить на Украину по поводу начала переговоров с Путиным.

Переговоры и заморозка: Запад согласен на Путина в Кремле

Горькая правда как для Украины, так и для Запада в том, что Россия адаптировалась к ведению долгой войны. К тому же, а американские издания об этом пишут уже достаточно открыто, западные управляемые снаряды Excalibur, управляемые бомбы JDAM или даже ракеты GMLRS к HIMARS сейчас не так уж эффективны из-за мощных российских средств РЭБ. Не говоря уже об относительно дешевых FPV-дронах, которыми уничтожается дорогостоящая западная бронетехника.

"Небо над полем боя сейчас заполнено российскими беспилотниками. Вокруг Бахмута, по оценкам украинских военных, Россия разворачивает их вдвое больше. Растущий успех России в войне беспилотников частично объясняется плотностью систем РЭБ, которые она способна использовать благодаря годам инвестиций в эту отрасль", — пишет Экономист.

Украина имеет свои разработки систем РЭБ. Однако это всегда вопрос инвестиций, политической воли и ответственных за это лиц. Ибо к концу второго года полномасштабной войны мы почему-то не имеем собственных систем РЭБ в достаточном количестве. Запад здесь тоже нам мало в чем поможет, по крайней мере, пока, ведь это вопрос передачи технологий и экспортного контроля, на что союзники скорее всего не пойдут, опасаясь, что они могут попасть в руки россиян, а потом и китайцев.

Этим летом, когда стало ясно, что контрнаступление Украины буксует, Киев пригласил у Запада, особенно в США, противоменные и средства РЭБ, включая обширную инженерную технику для разминирования, дальнобойные ракеты и более F-16. Однако политически в Вашингтоне уже нарастал раскол, и с августа военная помощь США существенно сократилась. ЕС, помогая Украине, всегда оглядывался на Америку. Яркий пример – принятие канцлером Шольцем решения о поставке нам танков Leopard только после решения президента Байдена по танкам Abrams. Поэтому надеяться, что ЕС перекроет нехватку помощи США, не приходится.

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С этого времени политический раскол в США перерос в настоящий кризис. Уже четыре месяца Конгресс не может принять федеральный бюджет на 2024 год, где для Украины предусмотрено более $60 млрд. Администрация Байдена хотела связать пакет помощи Украине с деньгами на Израиль и Тайвань. Однако республиканцы уперлись по вопросу границы с Мексикой и увеличению расходов на безопасность за рубежом. А для демократов это принципиальный вопрос – они не видят в этом проблемы. Поэтому в среду, 6 декабря, Сенат, скорее всего, провалит голосование за общий пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Да и до конца декабря Конгресс вряд ли проголосует федеральный бюджет на 2024 год, слишком отдельный или общий с другими странами пакет помощи Украине.

Белый дом направил лидерам Конгресса письмо, что деньги на военную помощь Украине почти исчерпаны, что "угрожает поставить Украину на колени на поле боя". Ни для кого не секрет, и военные об этом прямо говорят, что на фронте уже есть дефицит боеприпасов, особенно калибра 155 мм. До марта 2024 г. ЕС не сможет поставить нам обещанный миллион артиллерийских снарядов. А без американской поддержки не хватит и ракет для ПВО.

По мере роста усталости и, что самое страшное, уныния, от войны, как на Западе, так и в Украине, в том числе и в рядах ВСУ, на этом фоне в США, Великобритании и ЕС все громче раздаются голоса о необходимости начинать переговоры с Россией и замораживать войну, потому что на поле боя, по их мнению, тупик. Эти голоса стали еще более убедительными после начала конфликта между президентом Зеленским и генералом Залужным, о котором активно пишут украинские медиа. Некоторые на Западе даже уверены, что с Путиным (а они, в отличие от Украины, не списывают его со счетов и готовы вести с ним переговоры) можно договориться об уходе на позиции 23 февраля 2022 года.

Это полная чушь – Путин на это никогда не согласится. Профильный комитет Госдумы уже одобрил до первого чтения проект закона, отменяющего сухопутную границу Крыма с Украиной и закрепляющий за Азовским морем статус внутреннего. То есть, до "выборов" Путина 17 марта 2024 года, Россия официально хочет аннексировать еще и Азовское море и Керченский пролив. Однако в этом нет ничего нового. Ровно год назад Путин уже вспоминал Петра I, который вроде бы боролся за то, чтобы Азовское море стало внутренним морем России, приписывая себе эти достижения.

В том или ином виде Конгресс США проголосует помощь Украине в январе-феврале следующего года. Однако, как отмечает CNN, это вовсе не означает, что после президентских выборов в США в ноябре 2024 года (а Путин их очень ждет), где может победить Дональда Трамп или кто-то другой от республиканцев, военная и финансовая помощь Украине сохранится на действующем уровне. На этом фоне западные аналитики советуют подумать над стратегией долгосрочного сдерживания России. Однако забывают добавить – руками и жизнями украинцев.

"Прежде чем Украина начала контрнаступление в июне 2023 года, Вашингтон выражал оптимизм, что украинская армия сможет быстро добиться больших военных успехов и обеспечить Киеву более сильную позицию на переговорах, чтобы заставить Москву пойти на уступки. Этого не произошло, и большие надежды сменились печальными рассказами безысходность", — говорится в статье Foreign Affairs "Стратегия сдерживания для Украины".

Это ошибочная стратегия. Как и слоган Администрации США о поддержке Украины "так долго, как это потребуется". В большой статье четырех авторов тоже на Foreign Affairs, одним из которых является бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, отмечается, что Запад должен сделать все, чтобы помочь Украине победить Россию как можно скорее. Мощным сигналом об этом будет предоставление Силам обороны Украины дальнобойных средств для уничтожения или повреждения Керченского моста на президентские "выборы" Путина, которые приходятся как раз на десятую годовщину оккупации Крыма.

"Ракеты ATACMS могли бы позволить Украине регулярно поражать более уязвимые пролеты моста, заставив охрану и ремонтные бригады присутствовать и бдительными и увеличить материально-техническое бремя для России. Хотя они не прервут навсегда эту линию поставок, но такие атаки ослабят стратегию. "Российская военная машина получает от оккупации полуострова. Чем больше ракет будет предоставлено Украине, тем быстрее она может оборвать российскую оборону и создать условия для будущих наступательных достижений", — говорится в этой статье.

Но здесь возникает простой вопрос: заинтересованы ли в этом США, если они решили сохранить Путина в Кремле и дать ему спокойно пройти его "выборы"? Кажется, что ответ очевиден, потому что у Украины до сих пор нет ни ATACAMS на 300 км, ни немецких ракет TAURUS.