Запад начал давать Украине больше оружия: эксперт объяснил, почему "это выгодно всем"

Международные партнеры будут значительно увеличивать поддержку Украины, чтобы ВСУ освободили все территории как можно скорее.

Западные партнеры Украины понимают, что Россия стремится затянуть войну, а это никому не выгодно. Поэтому они начали передавать больше оружия ВСУ для скорейшего освобождения всех территорий государства.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Наши международные партнеры поняли, что эта война не закончится в ближайшее время через какие-то переговоры или признание Россией того, что она проиграла. Все понимают, что Россия уже проиграла и основная ее задача на сегодняшний день — это затягивание конфликта. А затягивание конфликта не выгодно никому. Но и с другой стороны, наши международные партнеры понимают, что Украина не пойдет на какие-либо переговоры с Россией, пока не будут освобождены все территории. Поэтому выход исключительно один – помогать Украине как можно скорее освобождать свои территории. Именно это будет происходить в ближайшее время", – объяснил обозреватель.

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"В ближайшее время международные партнеры будут значительно увеличивать нам поддержку для того, чтобы мы освободили как можно больше наших территорий и все наши территории как можно скорее. Это выгодно всем. Эта поддержка – мы видим расширенную номенклатуру, как увеличиваются поставки вооружения", – добавил Коваленко.

В то же время, он отметил, что в случае подготовки Россией нового наступления оно обернется для нее фиаско, если ВСУ получат необходимое вооружение.

"Россия действительно может готовиться к наступательным действиям. Она может начать какую-то масштабную мобилизацию. Она может затягивать этот конфликт. Но если (у Украины – ред.) будет соответствующее вооружение в соответствующем количестве, то любое наступление России обернется для нее фиаско: контрнаступлением Вооруженных сил Украины и более масштабными освобождениями наших территорий", – сказал эксперт.

Заметим, что в последнее время Запад начал активнее предоставлять Украине оружие и военную технику. Однако одна из главных потребностей ВСУ, стоящих на повестке дня – современные боевые танки. Такие танки передаст Великобритания. Кроме нее, еще ряд государств соглашаются передать свои танки Leopard 2, но поскольку они немецкого производства, то необходимо согласование от Германии. Его пока нет: в частности, об этом не смогли договориться участники очередного заседания в Рамштайне 20 января.

Впрочем, накануне представители Великобритании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Дании, Нидерландов, Словакии и Чехии подписали "Таллинскую декларацию", в которой гарантировали максимально стратегическую военную поддержку Украине.

Добавим, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Украина получит от западных партнеров необходимое для выхода на границы 23 февраля количество военной техники и вооружения.

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