Почему Запад не списывает Путина со счетов как переговорщика: исследовательница Золкина дала четкий ответ

По мнению Марии Золкиной, Запад устраивает вялая, ослабленная, но контролируемая Россия, пусть даже во главе с Путиным.

Запад не списывает Путина со счетов как переговорщика, потому что нет понимания, к какому будущему России готов Запад.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказала глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы им. Илька Кучерива и исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук Мария Золкина.

"Соединенные Штаты точно знают, что они любой ценой хотят избежать подпадания Российской Федерации под тотальное влияние Китая, которого они воспринимают основным своим конкурентом на международной арене. Не Россию. И потому вялая, ослабленная, но контролируемая Россия, пусть даже с Путиным, она де-факто устраивает больше, чем сценарий, менее для них предсказуемый, когда в России начинается внутренняя дестабилизация, какая-то дезинтеграция, смута, когда Россия оказывается вассалом Китая. То есть, этот сценарий их (Запад – ред.) точно пугает, но альтернативы, кроме постепенно истощать россиян за счет длительной войны и дозированных объемов помощи Украине, пока другого рецепта так и не выработалось на Западе", — отметила исследовательница.

По мнению Золкиной, на Западе сейчас могут думать о перемирии и пребывание Путина у власти этому не помеха.

"На Западе большей частью сейчас, когда речь идет об условной заморозке каким-то образом ситуации, то речь идет не столько о заключении политического пакта между Украиной и Россией о завершении войны, сколько о замораживании этого неопределенного статуса-кво, когда просто прекращаются активные боевые действия, и де-факто это уже означает, что территория Украины частично остается под контролем России, потому что не будет переговоров по типу Нормандского формата или Минской трехсторонней группы. Это не интересно ни России, ни Украине, это – бесперспективно. Но о перемирии – вполне (может идти речь - ред.). Именно об этом думают на Западе. И пребывание Путина у власти не является помехой, к сожалению", — подытожила она.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " Зеленский допустил ошибку! Переговоры с Польшей надо перевести в закрытый режим | Золкина ".

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что война России против Украины не закончится в ближайшее время.

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