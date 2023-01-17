Почему Запад так долго тянул с поставками вооружения для Украины: объяснение офицера армии Израиля

По словам эксперта, процесс передачи включает в себя освоение, обучение и выстраивание логистических возможностей, поэтому не может быть внезапным.

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин объяснил, почему Запад так долго медлил с предоставлением Украине танков и другого оружия.

Об этом он сказал в совместном проекте "Завтрака с 1+1" и ТСН.ua "Разговоры о важном".

Прежде всего, эксперт объяснил, что оружие не делится на наступательное и оборонительное, военные его не разделяют. Это такой дипломатический и журналистский штамм.

"Почему так долго, это комплексная тема. Есть много причин, почему Запад с этим тянул или выжидал. Реализация передачи оружия происходит поэтапно. Также Украина не может сразу освоить все западное оружие. Нужно понимать, что западный танк кардинально отличается от советского. А есть еще рембаза, механики, технический персонал обслуживания. В общей сложности речь идет о сотнях или тысячах людей, которых нужно научить", – говорит Игаль Левин.

Кроме того, есть еще логистический вопрос – перевозка, заправка. По мнению эксперта, если вдруг Украине завтра дадут 300 западных танков, не факт, что ВСУ найдут, кто на них будет ездить.

"Танков будут сотни, но передача состоится поэтапно. Это касается не только танков, но любого другого оружия — ЗРК, ПВО, БМП и т. д. Это процесс, который включает в себя освоение, обучение и выстраивание логистических способностей", — отметил израильский офицер.

Игаль Левин предположил, что поставки такого вооружения вообще теоретически могли быть до начала полномасштабного вторжения, однако этого, к сожалению, не произошло.

"По информации СМИ, США или Канада в 2018-2019 годах хотели продать Украине по очень хорошей скидке бронированные боевые машины. Но какие-то силы в Украине замяли этот вопрос и они так и не были закуплены. И это касается не только танков, но и, например, ракетной программы: почему у Украины не оказалось своих дальнобойных ракет", – подытожил он.