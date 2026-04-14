Почему затишье обманчиво: полковник рассказал о реальной ситуации на Сумщине

Несмотря на снижение интенсивности боев в Сумской области, ситуация на этом направлении остается напряженной. Российские войска продолжают тактические попытки атак вдоль всей линии столкновения, хотя масштабная наступательная операция пока не сформирована.

Об этом Герой Украины Павел Розлач на псевдо «Медведь», полковник, заместитель командира 8-го корпуса ДШУ рассказал в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко.

По словам военного, только за март подразделения группировки войск «Курск» нанесли значительные потери противнику.

«За март группировка войск „Курск“ ликвидировала 1528 военнослужащих оккупанта. Это составляет там 4,3% от общего поражения из этих рекордных 35 000», — сказал Павел Розлач.

Полковник объяснил, что основные силы российской наступательной группировки были перемещены на другие участки фронта, где продолжаются более активные боевые действия.

«Большинство этой наступательной группировки, которая там была применена у противника, перешла на Покровское, Запорожское направление. И поэтому там больше штурмовых действий и, соответственно, интенсивность боев, она больше по сравнению с Сумщиной», — рассказал он.

В то же время, по словам военного, говорить о полном затишье в Сумской области нельзя, ведь противник продолжает проверять оборону украинских сил.

«Но в Сумской области сохраняется еще определенная интенсивность. Держат в тонусе, щупают по всей линии столкновения и просто нет какого-то не сформированного большого мощного ударного кулака для масштабной операции. Но на тактическом уровне по всему фронту идут попытки», — подытожил Павел Розлач.

