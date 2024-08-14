Почему женская одежда дороже мужской: эксперты раскрыли секрет "розового налога"

В соцсетях разгорелся скандал вокруг олимпийских худи. Львовянка Наталья Голяк рассказала историю, что ее подруга пыталась купить спортивную одежду. Но увидела: женская кофта - значительно дороже, чем аналогичная мужская. Маркетологи говорят: это условно называется "розовым налогом", который на товары и услуги устанавливают сами производители и продавцы.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Женские худые дороже, чем мужские

Львовянка Наталья Голяк рассказывает, что ее разозлила история, что на днях произошла с подругой. Она в одном из спортивных магазинов выбирала олимпийские худые. И оказалось: женское стоит на порядок дороже мужского. Хотя на вид и прикосновение – одинаковые.

Наталья Голяк

"И она его мерила. По размеру он ей был — и мужской, и женский совершенно одинаков. Разница в том, что женский ей был по росту хорош. А мужской она не смогла купить, потому что были длинные рукава и необычный длинный худи был", – говорит Наталья Голяк.

Женские худые

На сайте магазина на мужской свитер действует еще большая скидка. И он напротив женскому — уже более доступный более чем на 2 тысячи гривен. Наталья изложила в соцсетях гневный пост. Возмутительных комментариев под ним собралось немало.

Мужской худой, который дешевле на 2 тыс. грн

Что известно о "розовом налоге"

Наталья говорит: так работает неофициальный "розовый налог". И он касается не только одежды, но почти всех - товаров и услуг для женщин и девочек - разного возраста.

Впервые о явлении заговорили в США - еще в 90-х. А в 2014-м даже президент Барак Обама удивленно заявил: химчистка блузки жены Мишель стоит дороже, чем уход за его одеждой. В департаменте по делам потребителей Нью-Йорка провели исследование и выяснили: товары для женщин в среднем дороже на 7 процентов. Средства личной гигиены, в частности - аж на 13, для волос - почти вполовину.

Одежда

Маркетолог объяснил, почему существует такая разница в цене

Столичный маркетолог Андрей Шараевский объясняет: на самом деле здесь нет никакого сексизма. Только - бизнес.

"Конкуренция на женском рынке на товары намного выше, чем на мужском. И часто производителям можно оставить мужской товар дольше - не заменяя его, глядя на все тренды, а женские надо чаще заменять для того, чтобы выиграть конкурентную борьбу. И соответственно реклама на женские товары дороже, поэтому товар становится дороже", - говорит маркетолог Андрей Шараевский.

Андрей Шараевский

Что говорят стилисты о качестве женской и мужской одежды

Арианна Ковалева - показывает свой гардероб. Она работает стилисткой-консультанткой в женском магазине. Но несмотря на это уже года три - половину вещей берет в мужских отделах. Девушка говорит: ее часто привлекает не только цена, но и фасоны.

А еще убеждена: вещи для мужчин, по крайней мере в магазинах импортного масс-маркета, долговечнее.

И это на самом деле так, говорит персональный стилист и блогер Елена Шевченко.

Елена в магазине перебирает вещи и объясняет: производители качество пошитого занижают сознательно. Иначе - как заставить нас покупать больше.

Но бывает и так, что вещи стоят примерно одинаково. Хотя в качестве женские все равно проигрывают. Это тоже «розовый налог», который несколько эволюционировал - чтобы стать менее заметным.

"Цена одинаковая, но качество совсем разное", - говорит Елена Шевченко.

Правда, мужскую одежду еще нужно уметь выбирать, так как подойдут они не всем женщинам.

"У них широкая талия и прямые штанины. Это должна быть девочка с типом фигуры прямоугольник, перевернутый треугольник. когда талия не такая выразительная", - объясняет Елена Шевченко.

Как цены на одежду объясняет дизайнер

Украинский дизайнер Айна Гассе уверяет: на свои коллекции "розовых налогов" не вводит. И если брать мужские классические костюмы вип-класса - они могут быть даже дороже, чем женские процентов на 20.

Все зависит от прихотей клиента.

"Если это ткань индивидуальный пошив, то ткань должна быть шерстяная, из кашемира, с различными добавками, это та ткань, которая должна держать форму и конечно она дорогая. Сама технология пошива она тоже дороже - потому что очень много прокладок, накладок, ручная работа", - объясняет дизайнер.

Кстати, как действует розовый налог в Украине можно увидеть не только на примере одежды, но и на вещи личной гигиены. Интересно, что в Нью-Йорке несколько лет назад гендерно-ценовую несправедливость официально запретили. Наталья Голяк из Львова надеется: у нас это тоже наконец произойдет. В частности, и после огласки ею истории с олимпийскими худи.

Розовый налог! Почему товары для женщин стоят дороже, чем аналогичные для мужчин?

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