Почему звезда соцсетей рысь Степан не может похудеть в Киевском зоопарке: фото

Рысь Степан / © Киевский зоопарк

Упитанная рысь Степан стал звездой соцсетей, но в Киевском зоопарке предостерегают: его вес — это следствие диабета и неправильного содержания.

Гендиректор зоопарка объяснил, почему спасенный хищник уже никогда не похудеет.

Сеть заполонили фотографии рыси Степана — питомца Киевского зоопарка. Животное нашло приют в Киеве в 2024 году. Особенность Степана в том, что он очень откормлен, и за почти два года пребывания в зоопарке нисколько не изменился, точнее совсем не похудел. Это породило десятки шуток и мемов в социальных сетях.

В зоопарке рассказывают: рысь Степан — это спасенное животное, которое попало сюда уже таким упитанным.

«У рыси Степана есть проблемы со здоровьем. Первая — это диабет. Вторая — он стерилизован. Вот основные причины, почему вес Степана как был до 35 килограммов, так и остается. Бывшие хозяева очень хорошо его кормили — через день он ел куропаток, но это питание было неправильным. Из-за этого животное имеет нарушения обмена веществ. Фактически Степан — это человек с лишним весом, и здесь не до смеха. Когда хищник длительное время (а Степану уже 9 лет) живет в неестественных условиях — это имеет вот такие последствия», — рассказывает ТСН.ua Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

В зоопарке добавляют: делать Степану операцию нет смысла. Сейчас он находится на специальной диете — за его питанием следят специалисты.

«На самом деле Степан много двигается, но делает это вечером или ночью. Да, днем он спит в своем гамаке и наблюдает за посетителями — он в своей зоне комфорта. Он вообще привык к вниманию людей, и они его совсем не пугают. А вечером он более активен, потому что, несмотря ни на что, он хищник. Он ищет лакомства, которые для него раскладывают наши специалисты. У него есть зимнее помещение, где он может укрыться от дождя и снега, а рядом — вольер для прогулок. Степану нравится внимание со стороны посетителей. Он лежит в гамаке и наблюдает за людьми. Но он уже никогда не похудеет до состояния рыси в естественной среде», — объясняют специалисты зоопарка.

Рысь Степан жил в частном хозяйстве, и бывшие хозяева его любили и щедро кормили, даже не подозревая, что этим наносят животному вред. А когда поняли, что держать рысь в домашних условиях сложно и вообще опасно — уже было поздно. Степан стал кругленьким, каким и есть сейчас.

«Мы создали для Степана хорошие условия для жизни. Он живет так, как привык, но мы заставляем его двигаться, играть, искать еду по вольеру, а не ждать, когда что-то положат в мисочку. В конце концов, это спасенное животное, а они всегда отличаются от животных из нашей коллекции и по состоянию, и по внешнему виду. Конечно, плохо, что для Степана зоопарк стал приютом, но, к сожалению, в стране война, и животному, которое было изъято из природы, нужна защита. Кстати, кроме Степана, в зоопарке обитает почти 600 спасенных от войны животных. У каждого своя интересная или не очень история. Но эти животные живут, и это очень хорошо», — объясняет директор зоопарка.

Напомним, зоопарк Киева остался без жирафов