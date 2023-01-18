"Почерк Кремля": российская аналитика предположила, кому выгодна гибель Монастырского

Российская политическая аналитика Ольга Курносова считает, что авиакатастрофа в Броварах, в которой погибло руководство МВД, в частности министр ведомства Денис Монастырский — неслучайность. Она видит в трагедии "почерк Кремля".

Такая версия Курносова высказала в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

"Мне эта авария напомнила произошедшую в России катастрофу. На выборах 1996 года баллотировался в президенты генерал Лебедь. Это была достаточно заметная фигура в российской политике, после этого он был губернатором. Его политический вес оставался достаточно серьезным. Он погиб в очень подобной катастрофе". Его вертолет якобы зацепился за провода, он упал и разбился.Все погибли.После этого некоторые говорили о диверсии и что эта авария была подстроена.Конечно, власти это было невыгодно и выдала за несчастный случай — ошибка пилота.Я понимаю, что подготовленную диверсию можно выдать за ошибку пилота", – отметила она.

Также Курносова припомнила аварию под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский и другое высшее руководство государства. Россия до сих пор придерживается версии ошибки пилота. Эта версия звучала после представления вертолета ГСЧС.

"Это выгодно — Кремлю. Почти все руководство МВД погибает. Я не верю, что это может быть случайность. Уверена на 90%. Также помню авиакатастрофу в Польше. Россия до сих пор придерживается версии ошибки пилота. То есть, если что-то такое случается, то в России – это ошибка пилота и плохие погодные условия. Сейчас остается много версии того, что это, конечно, была диверсия. Попытка выдать диверсию за ошибку пилота – это почерк Кремля, российский спецслужб", – уверена аналитика.

Падение вертолета в Броварах

Напомним, утром 18 января в Броварах на Киевщине рядом с детским садом и жилым домом разбился вертолет. В это время в садике находились дети и сотрудники заведения.

По последним данным от ГСЧС, жертвами авиакатастрофы стали 17 человек. Травмировано 25 человек, из которых – 11 детей. Судьба одного ребенка остается неизвестной.

Также в результате падения вертолета погибло руководство МВД. В частности, министр МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Известно, что глава МВД Украины и его коллеги летели в Харьков.

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