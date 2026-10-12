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Почтальон из Тернопольской области придумала, как "заработать" 600 тысяч гривен: всё закончилось неожиданно
Кременецкий районный суд приговорил к 5 годам лишения свободы бывшую начальницу передвижного отделения «Укрпочты», которая присвоила более 600 тыс. грн пенсий и денежных переводов.
В Тернопольской области к 5 годам лишения свободы приговорили бывшую сотрудницу «Укрпочты», которая присвоила более 619 тысяч гривен выплат.
Об этом говорится в приговоре Кременецкого районного суда Тернопольской области.
Почтальон присваивала выплаты
Как установило досудебное расследование, женщина работала начальницей передвижного отделения почтовой связи № 35 (46435) филиала АО «Укрпочта» в Кременце и являлась материально ответственным лицом.
В период с октября по декабрь 2025 года данная должностное лицо систематически присваивала наличные средства, которые должны были выплачиваться жителям Кременецкого района:
Октябрь 2025 года: получала для доставки наличные средства по почтовым переводам от ООО «Шумск-Агро» и присвоила 30 400 грн, предназначенных для трёх адресатов.
Ноябрь 2025 года: аналогичным образом присвоила ещё20 133 грн почтовых переводов, предназначенных для двух человек.
Декабрь 2025 года: изъяла из кассового фонда отделения, выделенного на выплату пенсий, социальных пособий и почтовых переводов жителям края, 569 351 грн.
Общая сумма похищенных средств составила 619 885 гривен (что по законодательству квалифицируется как крупная сумма). Все деньги женщина потратила на собственные нужды.
В ходе судебного заседания обвиняемая пояснила, что брала деньги с намерением вернуть их в будущем, однако сделать этого так и не смогла. Частично она возместила лишь около 30 тысяч гривен.
Решение суда
7 октября 2026 года Кременецкий районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах и в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
При назначении наказания суд учел искреннее раскаяние, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей и отсутствие предыдущих судимостей. В то же время суд подчеркнул, что совершение преступления в чрезвычайно сложное для страны время и неполное возмещение ущерба делают невозможным освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком.
Суд постановил:
Признать женщину виновной по ч. 4 ст. 191 УК Украины и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Лишить её права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на2 года.
Полностью удовлетворить гражданский иск АО «Укрпочта» и взыскать с осужденной 593 520,70 грн имущественного ущерба.
Взыскать в пользу государства 18 320,40 грн расходов на проведение судебных экспертиз.
Срок отбывания наказания будет исчисляться со дня приведения приговора в исполнение. На решение суда может быть подана апелляция в течение 30 дней со дня его оглашения.