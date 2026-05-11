Почтальон из Закарпатья проиграла в казино 170 тысяч гривен пенсий

Работница почты проиграла в казино деньги / © Фото из открытых источников

В Закарпатской области работница почты проиграла в казино 170 тысяч гривен пенсионных выплат, которые предназначались для жителей общины.

Об этом говорится в приговоре Тячевского районного суда Закарпатской области.

Женщина рассказала о зависимости от казино и как проиграла чужие деньги

В судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину и подробно рассказала, как попала в ловушку азартных игр. По ее словам, она перечисляла средства на свои карты через терминалы почты, пытаясь отыграться.

«На эти средства я играла в онлайн-казино. Я занимала деньги, а когда они появлялись — возвращала в кассу. В период с 1 по 10 сентября я проиграла большую сумму, примерно 170-180 тысяч гривен, и не знала, что делать. Поэтому решила взять деньги из мешка. Хотела на следующий день одолжить у кого-то и вернуть обратно, однако не смогла из-за того, что вызвали полицию», — рассказала работница почты.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судовых решений

«Денег не хватает»: шок почтальонов

10 сентября 2022 года в отделение в Грушове приехал водитель-сопровождающий, который передал руководительнице страховой мешок с суммой более 666 тысяч гривен. Когда почтальоны пришли за деньгами для выплат местным жителям, руководительница просто ошеломила их новостью.

«Это был обычный рабочий день. Приехал водитель с инкассаторским мешком. Работница сообщила нам, что в мешке не хватало 170 тысяч гривен. Для меня это было удивлением, потому что такого никогда раньше не было», — рассказала свидетельница происшествия.

Другие работники отделения подтвердили: ранее никаких проблем с кассой не возникало, а их коллега никак не объясняла, куда исчезли средства. На место сразу вызвали территориального менеджера и полицию.

Что показало расследование?

Следователи изучили банковские выписки обвиняемой и эквайринговые отчеты отделения. Оказалось, что женщина систематически пополняла свою карточку суммами по 4999 гривен (чтобы избежать финмониторинга) в течение всего начала сентября. Деньги моментально тратились на оплату услуг в сети — фактически на игру в казино.

Приговор суда: пробация вместо тюрьмы

Суд учел, что женщина искренне раскаялась, ранее не была судима, имеет на иждивении двух малолетних детей и уже добровольно вернула украденные 170 тысяч гривен АО «Укрпочта».

Учитывая изменения в законодательстве (введение пробационного надзора в 2024 году), суд избрал наказание, не предусматривающее лишения свободы.

Вердикт суда:

Признать виновной в злоупотреблении служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины).

Назначить 2 года пробационного надзора .

Запретить занимать должности , связанные с организационно-распорядительными функциями, сроком на 2 года.

Назначить штраф в размере 6800 гривен.

Теперь осужденная обязана периодически появляться для регистрации в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

