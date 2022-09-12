Почти 150 государственных предприятий могут уйти с молотка: несмотря на войну, в Украине стартовала малая приватизация

В ближайшие 4 месяца фонд госимущества будет продавать небольшие объекты, которые сейчас или вообще не работают, или имеют миллионные долги и убыточны.

Людмила Фальковская почти 18 лет производит украшения из янтаря. Предприятие, на котором работает женщина – государственное. Когда-то насчитывалось почти 2 сотни сотрудников, а ныне коллег до 10 человек. Все работают на оборудовании, которому более 40 лет, говорится в ТСН.

Закупить новое, лучше и эффективно работающее, рассказывает Людмила Степанюк, у предприятия банально не хватало средств. Были проблемы и с сырьем проблемы.

«Сырье не добывалось, а если добывалось, то очень плохого качества. Если бы добывали сырье в достаточном количестве, то все бы вернулось на свои места», — говорит она.

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К началу этого года компания накопила почти 14 миллионов долгов. Перед кредиторами, налоговиками и, конечно, по зарплате. Но несмотря на это предприятие, уверен директор, имеет потенциал работать более эффективным и стать прибыльным. «Это критично, но подъемное. Есть механизмы, некоторые из них мы уже используем, чего не было до этого», — рассказывает он.

Чтобы дать таким госпредприятиям толчок и сделать более эффективными – их уже в этом году выставят на малую приватизацию, говорят в фонде госимущества. В Украине, добавляют, почти 3,5 тысячи таких государственных компаний. Это больше, чем во всех европейских странах.

«У нас очень заброшенные активы, и если их не приватизировать сейчас, то они обанкротятся и не будут иметь ценности. Ведь не будут целостными и будут проданы в процедуре банкротства», — говорит и.о. главы фонда госимущества.

Сама приватизация будет происходить по новым правилам и станет цифровой. То есть обзор предприятий, документации, торги и даже подписание документов можно будет делать онлайн. Ускорится и сам процесс. "Раньше процедура занимала до полугода, сейчас мы сделали так, что через два месяца можно и подготовить объект и получить деньги в бюджет", — говорят в фонде.

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Новому владельцу, в свою очередь, теперь не нужно будет заново оформлять разрешения, на которых раньше работало предприятие. Он сможет пользоваться старыми, а значит быстрее перезапустить производство.

Что касается покупателей – то будут ориентироваться, прежде всего, на внутренних инвесторов. Под малую приватизацию не попадут объекты в областях, где идут активные боевые действия. Преимущественно они находятся на западе Украины, куда активно переезжает бизнес. Поэтому, уверены в Кабмине, многим компаниям предложения будут интересны. «Мы видим, что многие компании сейчас столкнулись с нехваткой производственных мощностей. И такая приватизация позволит им быстрее наладить производство», — утверждают в Минэкономики.

Интерес, не сомневаются, может быть и к предприятиям, перерабатывающим зерно, потому что из-за войны и проблем с логистикой его сложно вывозить за границу. «Мы объявили 3 аукциона на спиртовые активы и на комбинаты хлебопродуктов. Это очень важные активы, потому что они важны для переработки зернопродукции», — говорят в фонде госимущества.

Повлияет ли война на цену проданных объектов и не проиграет ли от этого государство. В Минэкономики говорят, что по новому закону на торги не пойдут предприятия, на которые нет спроса. Сами же торги будут проходить на площадке «Прозоро».

«Эта система очень честная и чаще цена там вырастает в несколько раз, поэтому мы думаем, что большинство предприятий будут продаваться дороже, чем при начальной цене», — убеждены чиновники.

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В этом году государство увеличило обязательный гарантированный вклад для участников аукционов. Уплатить денежные средства за купленный объект также придется до того, как новый собственник получит документы на объект. Так что сорванных аукционов, видимо, точно станет меньше. Всего от малой приватизации надеются получить в бюджет около 600 миллионов гривен. И это без учета долгов предприятий, которые придется погасить новым собственникам. Впрочем, эксперты говорят, для государства более ценна даже не эта сумма. Так, за каждую вложенную гривну в бюджет, говорит статистика, затем идет дополнительно от 4 до 8 гривен в виде налогов или созданных рабочих мест.

«Восстановление производства, налоги и рабочие места – это три ключевых задачи малой приватизации во время текущей ситуации. То, что небольшое, нестратегическое – его следует продать. Если кто-то согласится приобрести его и начать там производство – это уже будет большое достижение для государства», – говорят в фонде.

Важно, что во время малой приватизации государство не будет продавать крупные и тем более стратегические предприятия. На них покупателя будут искать уже после победы, когда желание инвестировать в украинскую экономику станет больше и у иностранных инвесторов. А значит и продать их можно будет гораздо выгоднее.

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