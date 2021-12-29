Почти 200 пассажиров вторые сутки не могут вылететь из Запорожья в Египет

Почти 200 пассажиров вторые сутки не могут вылететь из Запорожья в Египет

Вылет должен был состояться еще 28 декабря в 8 часов утра.

В аэропорту Запорожья вторые сутки подряд не могут отправить в рейс пассажирский самолет в египетский курорт Шарм-эль-Шейх.

Об этом сообщили ТСН.ua уставшие от ожидания и отсутствия объяснений ситуации пассажиры.

По словам собеседников ТСН.ua, 186 пассажиров вынуждены скитаться то в аэропорту, то на борту никак не взлетающего самолета. Вылет рейса QU6231 Запорожье – Шарм-эль-Шейх должен был состояться еще 28 декабря в 8 часов утра.

Также читайте Авиакомпании тысячами отменяют рейсы из-за пандемии

В среду, 29 декабря, в 15.40 для пассажиров снова провели посадку на самолет, но он до сих пор не взлетел. “Мы сидим в духоте, на борту много детей. Представители аэропорта издеваются над нами”, — жалуется одна из пассажирок.

"Причины не объясняют, обращались в администрацию аэропорта, представителей компании "Анекс Тур". Сидим в самолете, в закрытом пространстве. В самолете много стариков”, — рассказал ситуацию еще один собеседник ТСН.ua.

По предварительной информации, аэропорт не может предоставить безопасные условия для полета, поскольку самолет обмерзший, а реагента для его размораживания вроде бы нет.

В аэропорту Запорожья вторые сутки не могут отправить самолет к курорту Шарм эль Шейх

Напомним, ранее в Италии в результате задержки рейса "Милан — Киев" авиакомпании Wizz Air более сотни украинских путешественников застряли в аэропорту.

Читайте также: