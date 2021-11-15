Почти 50 снарядов разрушали дома в Невельском: местные разбирают завалы и рассказывают, как спасались

Почти 50 снарядов разрушали дома в Невельском: местные разбирают завалы и рассказывают, как спасались

Люди перебираются в соседние, давно заброшенные уцелевшие дома.

На Востоке, недалеко от Невельского — пророссийские боевики обстреляли машины военных медиков. Раненый воин сейчас в госпитале, его состояние тяжелое. Попали наемники и по гражданским: два дома полностью разрушены, еще семь – избиты осколками. Под завалами оказались двое местных: 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Из-под обломков их вытаскивали спасатели.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

"Я проснулась, только с постели встала, еще сидела, а оно как треснет, посыпалось все", — рассказывает одна из пострадавших.

Людмила Александровна минувшую ночь провела у сына, он живет на соседней улице и его дом уцелел. Снаряд полностью уничтожил дом женщины. Говорит, выбиралась из развалин еще под обстрелами. «Так по куче этой и полезла, где завалено. Ноги ранила, сейчас едва хожу», — добавляет женщина.

68-летнюю женщину спасло то, что входную дверь ударной волной отбросило на соседний двор и освободило проход. Жителям другого дома повезло меньше – супружеская пара выбраться самостоятельно из-под завалов не смогла. На помощь пришли соседи, потом приехали спасатели.

Уцелевшие вещи и продукты из холодильника семья Нели Ивановны переносит в дом напротив, из которого владельцы выехали еще в начале войны. Семья же Плицицына осталась в Невельском, не захотели покидать хозяйство. К тому же несколько лет назад дома на их улице утеплили, а старую крышу заменили новой. Думала, война их не тронет.

Снарядами оккупанты били по поселку повредив с десяток домов. Этот калибр запрещен Минском.

Половина домов этого поселка после обстрела разрушена полностью или повреждена. Местная администрация сейчас фиксирует разрушения, а полиция дерзкий обстрел оккупантов в назвала нарушением законов и обычаев войны.

Военные говорят – поселок минимум в 5 километрах от линии фронта, а потому оккупанты точно знали, в кого бьют прицельно. «Выпущено было около 50 снарядов. Им безразлично, кто здесь живет, поэтому они так нагло показали свое присутствие», — говорят военные.

Новости с фронта: под завалами из-за обстрелов оказались двое местных

Обстрел русские наемники вели из оккупированного Лозового. Хотя били и ночью, потерь среди местных к счастью нет. А вот среди военных один ранен. 53-летний санитар не успел добраться к укрытию. Военнослужащего уже прооперировали, он до сих пор в тяжелом состоянии. Но ребята уверены, боевой санитар скоро вернется в строй.

Тем временем Людмила Александровна ждет внуков, чтобы вместе разобрать под завалами вещи. Несмотря на раненые ноги радуется, что осталась жива. «Будем как-то выживать, что поделаешь. Слава Богу, что живы», – говорит женщина.

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