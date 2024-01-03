Почти 700 человек остались без жилья: последствия ракетных ударов по Киевщине и, что говорят, пострадавшие

ТСН побывала в Вишневом, где российская ракета упала на жилые дома.

Массированная ракетная атака россиян унесла жизни двух человек в Киевской области. В городе Вишневом в результате атаки обломками повреждены 11 многоквартирных домов. Более 700 жителей этих многоэтажек теперь нуждаются в временном жилье. Поскольку в домах взрывной волной вынесло окна и двери. За помощью медиков обратились 16 человек, среди них – ребенок.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Спасатели Киевщины первыми прибыли на место падения российской ракеты в Вишневом. Посреди двора огромная воронка, вокруг разбросаны обломки крылатого боеприпаса. Воздушная тревога еще продолжается, но не все могут спуститься в укрытие.

Взрывной волной дверь в подъездах либо сорвана с петель, либо заклинило. Так же, как и в квартирах обитателей многоэтажки.

Последствия удара по Киевщине

Деблокированным жителям оказывали первую медицинскую помощь. Преимущественно это резаные раны от обломков стекла. К медикам обращаются 16 пострадавших, среди них есть дети.

"Мы уже привыкли к этим ракетным атакам, а когда услышала свист, взяла ребенка на руки и в коридор между двух стен, но все равно стекло полетело и ранило ребенку руку", — говорит местная.

После спасения своего шестилетнего сына Екатерина вместе с соседкой таскают разбитое стекло в 20-литровой кастрюле. Рядом с эпицентром удара десятки разбитых автомобилей. Большинство вряд ли удастся восстановить.

Последствия удара по Киевщине

От обломков только одной ракеты повреждено 11 многоквартирных домов. Более семиста жителям нужно временное жилье. В квартирах нет окон, электричества и тепла.

На ликвидацию последствий ракетных обстрелов оперативно отзываются коммунальщики, волонтеры, соседи, родственники. Ближе к вечеру двор понемногу приводят в порядок. Но пережившие утренний ужас будут помнить его еще долго.

В результате вражеского массированного обстрела 2 января в Киевской области пострадали: Обуховский, Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы. В области погибли по меньшей мере два человека, 11 ранены. Повреждены 16 частных домов и более 60 автомобилей.

Последствия удара по Киевщине

Из-за падения обломков произошел пожар в недостроенной церкви, повреждены несколько предприятий, складов, 2 школы и один из областных медучреждений.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Более 250 тысяч человек были без света! Последствия атаки россиян на Киевщину

Напомним, в Киеве в результате вражеских обстрелов накануне, два человека погибли и 49 получили ранения.

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