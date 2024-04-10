Почти четыре месяца скандалов: новые правила мобилизации шокируют украинцев

Следует отметить, что законопроект — это еще не закон. Окончательное решение по законопроекту народные депутаты будут принимать во время голосования в зале парламента.

Этот день настал! Нардепы подготовили текст мобилизационного законопроекта ко второму чтению. Однако без "сюрпризов" не обошлось. Какие скандальные нормы многострадального документа оставили, а какие убрали, как будет проходить голосование в сессионном зале и каковы шансы, что законопроект в таком виде подпишет президент?

Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Этот день настал

Говорили-болтали, сели и… и оставили все скандальные нормы многострадального мобилизационного законопроекта. Народные избранники наконец-то подготовили документ ко второму чтению. О том, что сделали нардепы для людей, красноречиво описал политический эксперт Андрей Смолий:

Что известно по законопроекту о мобилизации.

1. Нет четких сроков демобилизации, их вообще изъяли;

2.изложенные нормы о дополнительных выплатах на нуле, при чем эти нормы перед этим поддерживал Комитет, теперь их резко изъяли;

3. возвращаются драконовские неконституционные нормы относительно запрета/ограничения вождения на автомобиле;

И на это потратили 4 месяца! С декабря одно и то же…”.

Что внесли в законопроект

Если украинское общество еще надеялось хоть на какой-то компромисс по отдельным нормам мобилизационного законопроекта, то то, что издал профильный комитет… там не то, что компромисса не наблюдается, там вообще убрали все, ради чего этот документ нужно было принимать. Кстати, об этом говорят и сами народные депутаты. В частности, такое мнение высказал Алексей Гончаренко в эфире телеканала "Киев24". Также нардеп опубликовал в своем телеграмме основные "наработки" профильным комитетом мобилизационного законопроекта ко второму чтению :

“Основные положения:

Остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью. Давно добивался этого и буду отстаивать в зале голосования.

Демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу). Тоже давно нужно было принимать.

Признанные ограниченно годными обязаны будут повторно прийти пересмотр в течение 12 месяцев.

Военнослужащие при заключении первого контракта имеют право на компенсацию 50 процентов от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки. Это очень правильная норма.

Получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе.

Ограничение консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без военно-учетных документов.

Ограничение на управление транспортными средствами мужчинам соответствующего возраста по требованию ТЦК. Нарушение Конституции? Нет, не слыхали.

Закон вступает в силу спустя месяц после принятия, за это время правительство должно подготовить все нормативные документы.

Напомню, что этот законопроект рассматривался в Комитете два месяца! Для того чтобы вообще убрать ключевые нормы, в частности, и демобилизацию”.

Работа Верховной Рады

Совет должен приступить к рассмотрению законопроекта о мобилизации 10 апреля. Парламент приступит к рассмотрению закона во втором чтении с отклоненных правок. Каждый автор такой правки сможет предложить залу проголосовать и в случае 226+ голосов он станет учтен, сообщает нардеп Ярослав Железняк. И добавляет, что все будет разрешаться именно 11 апреля. Принимать ли весь закон или отдельную правку, решает исключительно зал Парламента, комитет рекомендует.

“Я мало верю, что будет положительный здесь результат, но такие правки будут ставить. И учитывая сколько коллег уже публично недовольны решением Комитета, то ставить будут много”.

Но без сюрпризов и трюков от нардепов не обошлось, отмечает Железняк :

“Появилась таблица ко второму чтению по мобилизации. Финальное количество правок: 4294. Но совершили трюк. Все правки переписаны. То есть все что учтено перешло в «комитетские правки». Для этого учтена только 31-я правка (от Комитета). Все остальные, а именно 4263 правки в статусе отклонены. Соответственно сегодня, 10 апреля, рассматривают эти отклоненные 4263 правки, а уже завтра начнут учтены 31-ю”.

Наработавшие нардепы

Кстати, не все члены профильного комитета проголосовали за текст документа, который будет рассматриваться во втором чтении ВР. Только 13 нардепов проголосовали за то, чтобы рекомендовать ВР принять законопроект в целом, пятеро воздержались.

Итак, согласно документу, регистрация электронного военнообязанного кабинета остается добровольной. Однако все военнообязанные, до сих пор не уточнившие свои данные в ТЦК, должны сделать это в течение 60 дней после очередного указа президента о продолжении мобилизации. Уточнить данные можно в ТЦК, ЦНАПе или в электронном кабинете. Также дистанционное обновление данных будет требоваться от находящихся за рубежом. Упомянутый указ ожидается 13 мая.

Не можем не отметить интересный момент с предоставлением консульских услуг. В законопроекте о мобилизации говорится, что военный билет в консульствах потребуют, в частности, у 18-летних украинцев. Но возвращаться в Украину юношам, уехавшим до этого возраста, не нужно. Свои данные можно будет уточнить дистанционно.

Также у мужчин от 18 до 60 лет на границе смогут проверять военный билет при выезде и въезде в страну. Независимо от пригодности к службе или отсрочкам, каждый мужчина этого возраста будет обязан носить при себе военный билет и предъявлять его по требованию полицейских, сотрудников ТЦК, а также пограничников.

Уклонистам приготовиться

Что касается уклонистов, то здесь есть определенные дополнения к тем положениям, которые раньше озвучивались. Уклонян таки планируют лишать права на управление транспортными средствами. Нардепы даже специальную схему предложили.

В течение 30 дней ТЦК подает в суд иск, подтверждающий необходимость ограничения права вождения транспортным средством. Суд в течение 30 дней рассматривает иск в письменном виде, не вызывая сторон на слушание. Но в случае ходатайства о явке суд может назначить заседание. Суд может отказаться принимать иск, если ТЦК не докажут, что гражданин не исполнил обязанности, предусмотренные законом. Или, если не будет доказано, что нельзя было привести в ТЦК без этой меры. Решения судов по таким искам подлежат немедленному исполнению.

На апелляцию дается 15 дней. Но есть и исключения. Ограничивать не будут в двух случаях: если установление такого ограничения лишает личность основного законного источника дохода и лицо использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его содержании лица с инвалидностью I, II группы или ребенка с инвалидностью.

Демобилизацию убрали?

Еще один "подарок" для военных подготовили нардепы. Законопроект о мобилизации при рассмотрении во втором чтении не будет содержать норм о демобилизации военных после 36 месяцев непрерывной службы. Об этом написала нардепка Марианна Безуглая в своем Facebook.

"О сроках мобилизации: Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки их исключил полностью по обращению Сырского, Умерова и Шмыгаля".

Оказывается, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал министру обороны Рустему Умерову письмо, в котором предложил рассмотреть положение о демобилизации отдельно от правительственного закона о мобилизации. Умеров согласился с предложением Сырского и обратился с ответным письмом в Кабинет министров. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль обратился к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой поддержать инициативу Сырского.

Себя не обделили

А вот кому нардепы сделали настоящий подарок — так это себе, конечно. Потому что каждый народный депутат сможет забронировать от мобилизации по два своих помощника. Работать же кому нужно. Также с 2024 года будут забронированы все работники Нацполиции Украины. По органам госвласти и местного самоуправления: там могут быть забронированы только руководители этих организаций. Что касается госслужащих категорий "Б" и "В", то среди них может быть забронировано до 50% человек.

Деньги для военных

К сожалению, из законопроекта о мобилизации убрали нормы о финансовом поощрении уже на фронте. Они были одобрены, но в последний момент убрали. Единственный аргумент, озвученный для такого шага — нет денег. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

“Так вот, эти меры в год стоили не более 20-40 млрд грн, которые наши «гении экономического мнения» в лице Свириденко, Шурмы и других хотели взять из Бюджета на программу Кэшбека. Совершенно популистическую историю.

Еще раз, чтобы потом не удивлялись, почему Парламент разорвет вас с такими идеями. На военных мы эти деньги не смогли найти, а чтобы просто спустить в трубу и кто себе пару постов еще написал, должны выделить 20-40 млрд грн?!!!

PS Советую чиновникам иногда общаться друг с другом, может хоть реальное положение дел с деньгами в бюджете узнаете, прежде чем с пустяками на паблик выходить”.

Однако деньги для военных, которые заключат контракт, нардепы нашли. Контрактники смогут получить сертификат на покупку автомобиля в размере 150 тысяч гривен.

Кто и как служит

Граждане, до 25 лет прошедшие базовую военную подготовку, не будут подлежать мобилизации. На службу их могут позвать только добровольно. Вместо срочной планируется ввести базовую военную службу. Ее будут проходить граждане от 18 до 25 лет. Они смогут самостоятельно выбрать период прохождения службы до достижения 24-летнего возраста.

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу во время военного положения в добровольном порядке. А вот взятию на военный учет подлежат женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.

Процедура голосования

Следует отметить, что законопроект — это еще не закон. Окончательное решение по законопроекту народные депутаты будут принимать во время голосования в зале парламента. Поэтому некоторые из вышеперечисленных положений могут измениться в финальной версии документа.

Право вето

И не нужно забывать о праве вето. Последнее слово, точнее подпись или вето, за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил политолог Игорь Рейтерович в эфире телеканала "Эспрессо":

Есть вероятность, что даже если закон о мобилизации будет рассмотрен и проголосован в Верховной Раде, президент может наложить на него вето. Он будет видеть, что не пользуется поддержкой в обществе вообще, обратит внимание на какие-то моменты, наиболее одиозные, и потребует от парламента их изменить. Согласно отдельным заявлениям людей, приближенных к власти, и занимающихся информационным сопровождением деятельности власти, сегодня они не определились, кто и как будет коммуникировать с обществом по поводу закона о мобилизации. Президент, судя по последнему интервью, не будет брать на себя финальную политическую ответственность за закон. Он сказал, что это прерогатива ВРУ. А вот многим депутатам в Раде эта история не нравится. Думаю, это может стать причиной затягивания рассмотрения этого законопроекта или голосования за него в несоответствующем виде”.

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