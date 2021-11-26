Почти каждый второй украинец обращается к психологам: как не попасть на любителя, что ухудшит состояние

Почти каждый второй украинец обращается к психологам: как не попасть на любителя, что ухудшит состояние

Журналисты выяснили, когда и зачем обращаться к психологу, психоаналитику и психиатру?

Журналисты выяснили, когда и зачем обращаться к психологу, психоаналитику и психиатру? И как не попасть на опасного любителя, выясняла разведка ТСН.Тиждень

«До начала пандемии к психологам за помощью обращался каждый шестой. Сейчас момент обращается каждый второй человек» — рассказал ТСН.Тиждень врач-психолог Алина Сальникова.

Мария-Виктория Козловская к психологам и психиатрам ходит уже полжизни. Но решилась на это не сразу, потому что была подростком, не знающим слов «анорексия», «булимия» и «депрессия». И тем более не знала, что все эти болезни нажила в 13 лет. «Мне казалось, что со мной все нормально. Я нормальная. В то время, когда у меня трескалась кожа, ломались ногти и почти не остались волосы. Когда ты видишь кости тебе кажется, что ты прекрасна. Ты не замечаешь синяков под глазами, потрескавшейся кожи» — рассказывает свою историю Мария-Виктория Козловская.

Но сеансы с психологом ей не только не помогали, а только усиливали депрессивное состояние. А все потому, что на рынке заживающих души специалистов за последние годы развелось немало мошенников, которые даже не имеют профильного образования. И вполне законно могут работать без лицензий Министерства здравоохранения.

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«У нас сейчас очень много психотерапевтов, которые лечат непонятно какими методами. Мы часто слышим о таких псевдоспециалистах» – говорит психиатр Ольга Прохорова.

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