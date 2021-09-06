Почти миллион гривен — за наезд на ребенка: в Виннице состоялось судебное заседание по делу о ДТП с 13-летним парнем

Почти миллион гривен — за наезд на ребенка: в Виннице состоялось судебное заседание по делу о ДТП с 13-летним парнем

Винницкого школьника на тротуаре сбила пьяная водитель внедорожника.

950 тысяч гривен морального ущерба требует семья винницкого школьника от водительницы, которая пьяной сбила мальчика-пешехода. 13-летний Андрей Тарасюк в тот день шел утром в школу, когда внедорожник вынесло на тротуар. Пока шло следствие виновница ДТП была на свободе и носила электронный браслет.

О судебном заседании по этому резонансному делу говорится 6 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Дорожно-транспортное происшествие, в которое попал школьник Андрей Тарасюк в Виннице, произошло в мае. Его зафиксировали камеры наблюдения: белый джип не вписался в поворот и вылетел на тротуар, прямо на 13-летнего парня. Остановился только после того, как протаранил несколько заборов. Содержание алкоголя в крови водительницы аж в 16 раз превышало норму.

"Она пьяная была. 3,3 промилле — это не стопка водки или вина, это почти 2 бутылки коньяка", — говорила впоследствии старшая сестра мальчика Марина Тарасюк.

Сегодня состоялось судебное заседание. На скамье подсудимых — Наталья Дзись, 43-летняя предпринимательница, которая была за рулем внедорожника.

Родные 13-летнего Андрея обратились в суд с гражданским иском, в котором требуют взыскать с виновницы ДТП 950 тысяч гривен морального ущерба. Объясняют это тем, что после аварии парень несколько дней был в коме и перенес сложнейшую нейрохирургическую операцию.

Сейчас Андрей уже дома, но впереди у него еще несколько операций и долгая реабилитация. Обучение для школьника теперь надолго останется дистанционным. Пришлось временно оставить и любимое занятие баскетболом.

Хотя родители собирают документы, чтобы оформить сыну инвалидность, сам Андрей уверен, что сможет выздороветь и осуществить свою мечту — поехать учиться в США и стать там баскетболистом НБА.

Наталья Дзись не говорит, почему позволила себе сесть за руль нетрезвым. Ее муж передал семье Андрея 70 тысяч гривен на лечение. Еще 180 тысяч он внес в качестве залога, чтобы женщину выпустили из-под стражи.

Сегодняшнее заседание длилось менее получаса. Судья продлил меру пресечения — следующие два месяца обвиняемая будет носить электронный браслет и свободно передвигаться по городу. Комментариев по выплате морального ущерба ни она, ни ее адвокаты не дают.

Новости Украины: почти миллион требует семья школьника от водительницы, которая пьяной сбила парня

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку