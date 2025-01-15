Почти президент США: почему Илон Маск стал правой рукой Трампа и как это повлияет на Украину

Богатейший человек мира Илон Маск, вложив более $270 млн в предвыборную кампанию Дональда Трампа, уже имеет беспрецедентное влияние на американскую политику. А что будет после инаугурации Трампа?

Это, наверное, один из самых обсуждаемых на сегодняшний день вопросов. По информации The New York Times, Илон Маск будет пользоваться офисными помещениями в офисе Эйзенхауэра прямо возле Белого дома. Там разместится Департамент эффективности правительства, который возглавят Илон Маск и Вивек Рамасвами – американский предприниматель индийского происхождения и владелец биофармацевтической кампании, который также хотел получить номинацию Республиканской партии, чтобы баллотироваться в президенты.

ТСН.ua уже писал, что, несмотря на название, Департамент эффективности правительства под руководством Маска и Рамасвами не будет правительственной структурой, а значит, не будет финансироваться из американского федерального бюджета. Это своего рода популистская инициатива, потому что во время предвыборной кампании Трампа Маск обещал сократить до $2 трлн всех бюджетных расходов США. Этим и должен заниматься новоиспеченный Департамент. Правда, на днях Маск предположил, что вряд ли $2 трлн – это подъемная цель.

С тех пор как Трамп победил на президентских выборах 5 ноября, Маск буквально не отходит от него. Миллиардер арендует коттедж на территории резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде и активно участвует в формировании его офиса. Более того, Маск уже активно влияет на работу Конгресса. В конце декабря, когда законодатели голосовали за бюджетные расходы, Маск сделал 92 сообщения на X, чтобы "сбить" или поддержать соответствующие инициативы. Также Маск активно призывает к свержению британского правительства и поддержке на досрочных выборах в Германии пророссийской партии Альтернатива для Германии.

Не много ли Маск себе позволяет? Почему Трамп потакает вмешательству Маска не только во внутреннюю американскую политику, но и в выборе граждан в других странах, что можно классифицировать как прямое иностранное вмешательство, используя одну из самых влиятельных в мире соцсетей Х? Какое влияние Маск будет иметь на Трампа после его инаугурации, в том числе и в отношениях США с Украиной? Ведь не секрет, что Маск имеет связи с россиянами. Об этом читайте в материале ТСН.ua.

Что скрывает Маск: тайные связи с россиянами

"Я добьюсь, чтобы Илона Маска выбросили еще до инаугурации (Трампа – Ред.). Он действительно злой человек. У него не будет пропуска с полным доступом к Белому дому. Он должен вернуться в Южную Африку", — сказал бывший главный стратег Трампа и архитектор его победы на выборах в 2016 году Стив Беннон в интервью итальянской газете Corriere Della Sera. Самого Беннона, у которого очень ультраправые взгляды, тоже нельзя назвать образцом для подражания. Он получил четыре месяца заключения за неуважение к суду – отказ давать показания – по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Илон Маск – самый богатый человек мира с состоянием $400 млрд, владелец и основатель семи компаний, учитывая SpaceX, Tesla и соцсеть Х (бывший Twitter – Ред.) – родился в Южной Африке. Его детство и подростковый возраст пришлись на времена апартеида. Но уже в 17 лет переехал в Канаду, а затем и в США. SpaceX Маск основал в 2002 году (она стала его третьей компанией после PayPal еще одной, производившей программное обеспечение) сразу после того, как россияне отказались продать ему ракеты для полета в космос.

Это известная история, о которой рассказали бывший заместитель NASA Лори Гарвер и соучредитель SpaceX Джим Кантрелл. Илон Маск приезжал в Россию в 2001 году, чтобы купить российские ракеты для своего будущего космического проекта. По их словам, тогда Маска чуть не плюнула в лицо, что и побудило его основать SpaceX и избавить NASA от зависимости от "Роскосмоса". Да и сам Маск подтверждал публично, что трижды ездил в Россию в 2001-2002 годах, чтобы купить ракеты и отправить их на Марс.

"И, я могу вам сказать, что было довольно странно туда ездить и говорить российским ракетным войскам, что я хочу купить две самые большие межконтинентальные баллистические ракеты, но они могут оставить себе ядерное оружие... Они подумали, что я сумасшедший. Но у меня были деньги", — заявлял Илон Маск.

Эта история имела место четверть века тому назад. Многие из окружения Трампа говорили, что с тех пор он был полон враждебности к русским. Однако уже в октябре 2024 года, за несколько недель до победы Трампа на президентских выборах, The Wall Street Journal, ссылаясь на американскую разведку, сообщила, что с конца 2022 года Илон Маск поддерживает регулярные контакты с Путиным. Отчасти это подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, Путин и Маск говорили только раз, обсуждая космос и технологии будущего.

Однако, как пишет WSJ, Илон Маск и глава Кремля продолжали общаться и в течение 2024 года, когда Маск стал подвергать сомнению дальнейшую поддержку Украины со стороны США, и стал активным сторонником и агитатором Трампа на выборах. А однажды Путин даже попросил Маска не разворачивать Starlink на Тайване. Еще раньше, в августе 2024 года, американские СМИ сообщили, что за покупкой Маском бывшего Twitter стоят российские деньги.

В декабре 2024 года The Wall Street Journal и The Guardian сообщили, что, как руководитель SpaceX (выводящей на орбиту грузы военных и разведывательных агентств), Илон Маск не имеет доступа к секретной информации наивысшего уровня из-за употребления наркотиков и контактов с иностранными гражданами. Хотя сам Маск и опроверг эти публикации в прессе, издания со ссылкой на источники сообщили, что Маск курил марихуану в общественных местах (например, онлайн во время подкаста с Джо Роганом в 2018 году, после чего у Маска возникли проблемы с NASA – Ред. ) и говорил, что есть рецепт на психоделический кетамин.

"В 2018 году он принял несколько таблеток кислоты на вечеринке, организованной в Лос-Анджелесе. В следующем году он веселился под "волшебными" грибами на западе в Мексике", — отмечает WSJ, добавляя, что люди в окружении Маска утверждают, что он не прекратил употреблять например кетамин.

Маск и его Х: вмешательство в европейские выборы

Действительно, если послушать эфиры и интервью Илона Маска, создается впечатление, что он не в своем уме. Так, например, во время прямого эфира с лидером пророссийской и правопопулистской партии Альтернатива для Германии (AfD) Алис Вайдель 9 января, Маск заявил, что "любая уважающая себя цивилизация должна иметь по крайней мере две планеты".

"Я предполагаю, что будут случаи, когда будущие марсиане действительно придут и помогут и спасут нас, когда возникнет чрезвычайная ситуация, так же, как Америка помогала спасти остальной мир во время Первой и Второй мировых войн и Холодной войны", — добавил Илон Маск .

Этот его разговор с Алис Вайдель — это не только легитимизация пророссийской AfD чуть больше месяца до досрочных выборов в ФРГ, которые состоятся 23 февраля. Кстати, сейчас по разным соцопросам AfD на втором месте с 21% поддержки. Эфир Маска из Вайделя стал также апогеем его публичной поддержки AfD. Месяц назад на своей странице в Х Илон Маск начал публично поддерживать эту пророссийскую партию, мол, "только AfD может спасти Германию". А во время эфира из Вайдель Маск сказал: "Американский народ требует перемен. Я рекомендую людям в Германии сделать то же самое. Я действительно настоятельно рекомендую людям голосовать за AfD".

В знак протеста более 60 германских университетов и исследовательских организаций ушли из соцсети Х. Минобороны и Бундесвер временно приостановили распространение контента на своих страницах в Х, отдав предпочтение WatsApp. Страницы германских правительственных структур в Х еще работают. Однако, по словам пресс-секретаря правительства Кристиане Гоффман, решение о возможном отказе от соцсети Х обсуждается чуть ли не каждый день. Администрация Бундестага начала проверку высказываний Маска во время эфира из Вайделя, не нарушают ли они немецкий закон о политических партиях. А топовые немецкие политики и чиновники публично призвали Илона Маска встретиться с ними, чтобы услышать из первых уст, какие же на самом деле нарративы продвигает AfD.

Как пишет El Pais, для своих преданных последователей Илон Маск является гением и провидцем — современным Леонардо да Винчи, по словам президента Аргентины Хавьера Милея. Действительно, хорошо быть гением и самым богатым человеком в мире, когда в твоем портфеле много американских госзаказов на сотни миллиардов долларов. Другие же обвиняют его в вмешательстве в выборы в других странах и распространении откровенных фейков и лжи. И это верно. Ведь на Х Маск имеет 212,5 млн подписчиков, что эквивалентно населению Германии, Испании, Италии, Португалии и Греции вместе взятых.

Испанская пресса совсем не случайно пишет об Илоне Маске. Дело в том, что Amazon Kuiper Джеффа Безоса, предоставляющий высокоскоростной интернет через низкоорбитальные спутники и являющийся непосредственным конкурентом Starlink Маска, получил правительственное разрешение на работу в Испании. То же касается и правительства Кира Стармера в Британии, против которого Илон Маск начал настоящую волну хейта и дезинформации с целью его свергнуть. Маск даже запустил голосование в Х относительно того, "должны ли США спасти Британию от тиранического правительства".

Правительство Стармера готовит новые правила регулирования деятельности криптовалют и искусственного интеллекта в стране. Также он ведет переговоры с Amazon Kuiper о доступе в интернет через низкоорбитальные спутники, который уже внедряется в Испании. Подтверждений, что нападки Маска на британское правительство связаны с защитой его бизнес-интересов, нет. Однако владелец Х опубликовал десятки сообщений в соцсети, критикуя британские власти в нежелании расследовать случаи насилия над детьми. Более того, Маск лично обвинил Стармера в умалчивании этих преступлений, когда тот возглавлял Королевскую прокуратуру.

Правительство лейбористов во главе с Киром Стармером действительно отказалось от расследования случаев насилия над детьми в городах на севере Англии. Однако аргументировал это тем, что местная полиция справится с этим лучше. Однако Илон Маск перекрутив и обезобразив информацию, запустил настоящую информационную кампанию против британского правительства. Точно так же он действовал в конце декабря 2024 года, когда Конгресс США принимал очередную временную бюджетную резолюцию во избежание "шатдауна" – остановки финансирования всех американских госучреждений. Тогда Маск опубликовал 92 сообщения в Х. Например, в одном из них он отмечал, что "этим законопроектом мы финансируем лаборатории биооружия."

Волну хейта против бюджетной резолюции Маск прекратил, когда добился, чтобы из текста законопроекта убрали запрет на инвестиции в китайские компании. Многие эксперты прогнозируют, что именно политика Администрации Трампа по отношению к Китаю станет тем поворотным моментом, который и поссорит Маска с будущим кабинетом Трампа. Ведь Китай является основным рынком для Tesla, владеющей заводом в Шанхае.

На скандальной пресс-конференции в Мар-а-Лаго 7 января, где Трамп озвучил территориальные претензии на Канаду, Гренландию и Панамский канал, избранный 47-й президент также сказал, что Маск "очень умный парень и делает очень хорошую работу", и не знает о его выпады в сторону европейских лидеров. А в декабре 2024 года, когда по соцсетям прокатилась волна мемов о том, что на самом деле Трампом и США управляет Маск, избранный 47-й американский президент отверг подобные упреки, подчеркнув, что "Трамп никогда не станет президентом, потому что не родился в этой стране".

Однако, несмотря на заявления и оправдания Дональда Трампа, никто не знает, каким будет его влияние на внутреннюю и внешнюю политику США после инаугурации Трампа. Президент Франции Эммануэль Макрон уже подверг публичной критике действия Илона Маска, назвав попытки его вмешательства во внутренние дела других стран вызовом 21 в.

"Если бы кто-то сказал нам десять лет назад, что владелец одной из крупнейших мировых социальных сетей будет поддерживать новый реакционный интернационал и напрямую вмешиваться в выборы, в том числе в Германии, кто бы мог это представить?" – сказал Макрон.

Правда, премьер Италии Джорджа Мелони, которая 11 января встретилась с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, напротив заявила, что Маск не является "опасным для демократии".

"Настоящее вмешательство в выборы происходит, когда богатые люди используют ресурсы для финансирования партий и ассоциаций по всему миру, чтобы влиять на политику, как в случае с Джорджем Соросом. Проблема в том, что Маск богат и влиятелен? Или в том, что он не левый?" – спросила Мэлони. Хотя то, что сейчас делает Илон Маск, это как раз использование информационного ресурса Х и других платформ для продвижения конкретных пророссийских и ультраправых партий в других странах, что является прямым иностранным вмешательством.