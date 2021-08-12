Почти столетний юбилей: столичный "Олимпийский" стадион празднует день рождения

Сейчас НСК "Олимпийский" вмещает 70 тысяч 50 зрителей.
Столичный "Олимпийский" стадион празднует день рождения.
Главной спортивной арене Украины исполняется 98 лет.
Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1" за 12 августа.
"Если начать с истории то, например, еще в 1913 году на этом месте была огромная площадь с павильонами, где проводилась первая выставка сельхозтехники и продукции. Затем после первой мировой эти здания были снесены и возникла идея сделать спортивный стадион. Реализовали ее в 1923 году, стадион имел вид земляной площадки, а вместо трибун были земляные валы", — рассказал корреспондент "Сніданку" Александр Чередниченко.
Он добавил, что накануне второй мировой войны было решено установить уже полноценное сооружение стадиона. Но первый матч здесь удалось провести только в 1943 году, после деоккупации Киева.
В современном виде по проекту архитектурного бюро из Германии НСК "Олимпийский" появился лишь в 2011 году. И вот за эти последние 10 лет здесь гордятся несколькими особыми событиями. О них рассказал заместитель генерального директора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов:
- Евро 2012;
- финал Лиги чемпионов, который был проведен в 2018 году;
- проведение концерта Мадонны. После того, как мы провели концерт, НСК "Олимпийский" вошел в каталог площадок, на которых можно проводить концерт первого уровня;
- рекорд, который установил стадион, это больше 90 тысяч зрителей на концерте "Океана Эльзы".
Кроме футбольных матчей и концертов, стадион работает и для досуга всех желающих. Здесь установлены самые большие в Украине экраны. На этих экранах можно, например, поиграть в видеоигры. Цена — около двух тысяч гривен в час. Также на стадионе можно устроить свидание, романтический ужин, или даже сделать свадебную церемонию. Во время одного из таких событий на поле должен был приземлиться вертолет с молодоженами, но из-за техники безопасности воплотить это не удалось.
Кроме того, на стадионе есть спортзал, роллердром.
Кстати, сейчас "Олимпийский" вмещает 70 тысяч 50 зрителей.