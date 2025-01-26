Почти весна: синоптики прогнозируют потепление в Украине до +11

Украинцев ждет пестрая и переменная погода. Однако в последние выходные января сохранится тенденция к повышению температуры воздуха.

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Кое-где настоящая весна

В последние январские выходные синоптики обещают украинцам комфортную и теплую погоду уже с тенденцией к весеннему потеплению. Синоптики прогнозируют разные температуры в разных уголках страны. Однако до конца недели сохранится тенденция к повышению температуры воздуха.

Погода в воскресенье, 26 января

В воскресенье, 26 января, передвигающийся с востока гребень антициклона обеспечит сухую погоду практически по всей территории Украины. Ночью и утром местами ожидается туман. Почти повсюду ожидаются стойкие плюсовые температуры: от +2°C в Харьковской области до +9°C в Одесской и Николаевской областях. В других регионах будет от +3 до +11. Далее, как отмечают синоптики, ожидается потепление.

Народный синоптик Наталья Диденко объяснила, что ожидается полный штиль и слабый юго-восточный ветер. Примечательно, что до 26 января в Закарпатской области будет аномально тепло, хотя обычно в этом регионе прохладнее. Дневные максимумы будут совсем не январскими, а скорее весенними.

Зимние аномалии

Климатологи обратили внимание на интересную тенденцию, что в зимний период в Украине становятся характерными колебания температуры.

"Это входит в норму последнее десятилетие. От +5 до -5 градусов, нет стабильных морозов, нет стабильного снежного покрова. Мы видим такую тенденцию – мороз есть, но буквально на два-три дня, а затем температура снова повышается и снова плюсы", – отмечала синоптик Наталья Птуха.

О том, что январь будет достаточно теплым, как для зимы, и сильных морозов ждать не стоит, прогнозировал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач. Он отмечал, что погода в первой декаде января должна была быть достаточно разнообразной, с резкими переходами от "плюса" к "минусу".

Вторая декада началась с плюсовой температуры днем с небольшим минусом ночью. С середины месяца синоптик прогнозировал усиление осадков и одновременно понижение температуры.

Напомним, что 10 января дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты. Об этом сообщает "Укргидрометцентр". В Харькове температура воздуха днем достигла 9,4°С, в Днепре – 10,6°С. Кроме того, очередной рекорд зафиксировали в Одессе – 10,7°С, и в Херсоне – 15,4°С.

Ранее сообщалось, какой будет погода сегодня, 26 января. Придут ли в Украину морозы читайте в новости.

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