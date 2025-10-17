Почти все российские ракеты не сбила ПВО во время последней атаки: Жданов предупредил об опасности

Олег Жданов / © ТСН

Российская армия почти полностью «погасила» Полтаву во время последней массированной атаки. Дело в том, что у Украины недостаточно комплексов ПВО.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

В ночь на 16 октября Россия нанесла массированный удар по Украине. Войска РФ запустили 320 ударных дронов и 37 ракет разных типов. К сожалению, украинская ПВО смогла уничтожить всего пять ракет. Основной удар пришелся на энергетические объекты, больше всего пострадали Полтавская и Харьковская области.

«Причем не только газодобыча, но и газотранспортная система тоже. Они применяют и „Шахеды“, пытающиеся уничтожить нашу инфраструктуру. Но основное бремя и наибольший вред нам наносит баллистика. Там у нас с противоракетными комплексами вообще плохо. Баллистические ракеты спокойно долетают до своей цели, а они наибольшую разрушительную силу имеют на сегодняшний день», — говорит эксперт.

Если говорить с военной точки зрения, по словам Олега Жданова, Россия идет по целенаправленному плану — «выносу» всей энергетики нашей страны.

