«Почувствовал себя изгоем и отправил на тот свет пятерых людей»: шокирующие подробности убийства на Ровенщине

72-летний мужчина подозревается в убийстве пяти человек в Ровенской области / © ТСН

Стали известны новые подробности самого резонансного с начала года убийства — как известно на ночь 10 февраля в селе Судобичи на Ровенщине были зарублены топором и убиты молотком сразу пять человек, проживавших в помещении недействующей школы.

По официальным данным полиции Ровенской области, в этом преступлении подозревается 72-летний мужчина.

Как сообщил отдел коммуникаций ГУНП в Ровенской области, от полученных травм на месте происшествия погибли пять граждан: 60-ти и 68-летние мужчины, две женщины 81 и 78 лет из Донецкой области, а также 56-летняя уроженка Кировоградской области. Все они, включая подозреваемого, имеют статус ВПЛ (внутренне перемещенные лица).

Задержание подозреваемого. Фото: ГУНП в Ровенской области

Как выяснил ТСН.ua, подозреваемый хоть и не сопротивлялся полиции, но сдался после определенных раздумий.

Подробности нам рассказала спикер патрульной полиции Ровенщины Иванна Лойко, чьи коллеги прибыли первыми по вызову в помещение бывшей школы, где жили люди и где произошла трагедия.

«Приехавшие по вызову патрульные вошли в помещение бывшей школы, сначала увидели топор, который был прислонен к стене. Потом в другом кабинете увидели стоящего там мужчину. Патрульные дали команду мужчине поднять руки и лечь на пол. Эту команду тот человек исполнил не с первого раза, а с третьего. Патрульные применили наручники, задержали мужчину и вызвали следственно-оперативную группу», — рассказала нам Иванна Лойко.

В свою очередь, староста Плосковского старостинского округа (к которому относится село Судомичи) Тарас Смалюх в комментарии для ТСН.ua рассказал, что по его информации, группа этих людей проживала в этом помещении с октября 2025 года.

«У них были созданы все условия для полноценного проживания. Имелись продукты питания, бытовая техника, топливо. Не было никаких признаков того, что такое могло произойти. Погибшие не являлись родственниками между собой. Жалоб от окружающих на него (подозреваемого — Ред.) не поступало», — говорит староста.

Как оказалось, одна из версий этого убийства шокирующая.

«Часть людей он зарубал топором в то время, когда они спали. Обратите внимание, что время совершения убийства — около 4 утра. Предварительный мотив убийства следующий: подозреваемый обиделся из-за того, что его считали изгоем, изгнанником, не приглашали к совместным обедам его земляки. Конечно, следствие точно изучит предварительную информацию», — сообщил ТСН.ua информированный источник в правоохранительных органах.

Частично это нам в комментарии подтвердила глава Тараканевского сельского совета (которому подчинено село Судомичи) Наталья Сорочинская.

«Эти люди приехали к нам, как они сказали, из ада. Они были всем обеспечены. Подозреваемый не был замечен в употреблении алкоголя. Он ходил в церковь. Что касается версии об изгнаннике, я бы не сказала, что он был таким. Это его версия. Возможно, ему когда-то кто-то сказал, что надо чаще мыться и переодеваться. Но на него нам никто никогда не жаловался», — рассказала ТСН.ua Наталья Сорочинская.

