"Почувствовала, как выбила собой стеклопакет": пострадавшие у закрытого укрытия в Киеве люди вспомнили ужасы трагедии

Все находящиеся сейчас в больнице, были возле поликлиники и пытались попасть в укрытие.

9-летняя девочка и две женщины погибли в результате атаки на столицу скоростными ракетами накануне. Обломки «Искандеров» упали во двор поликлиники в Деснянском районе в то время, когда жители домов рядом пытались попасть к укрытию, которое на момент атаки было закрыто. Прокуратура уже приступила к уголовному производству за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и задержала четырех подозреваемых, говорится в ТСН.

“Ты стоишь и думаешь – ну, нет, не может так произойти, именно сейчас, когда мне не открыли укрытие. Секунда, я моргаю, у меня звон в ушах, и я лежу просто и считаю, что своим телом просто выбила этот стеклопакет”, — так Елизавета вспоминает ночь накануне, когда в день защиты детей россияне выпустили по Киеву 10 "Искандеров".

Ракеты сбили, но обломки упали в разных районах столицы и один из обломков попал в ногу девушки. “Я лежала и одна из моих первых мыслей была – “открывай глаза”, я открываю глаза, поднимаюсь, вижу, слышу своего парня, конечно, что у него был очень нервный голос, но у меня было, чтобы найти, что он жив и потом, я его нашла”,- в слезах вспоминает девушка.

Ее парень перенес уже две операции, больше всего пострадало лицо. Соседку Елизаветы Илину тоже прооперировали, но обломки из ее тела пока достать не могут. “Он внутри все обжигает, поэтому считается тяжелая рана. Взрыв, искры и я полетела назад, но в сознание, оно как-то очень быстро”,- вспоминает она.

Все находящиеся сейчас в больнице были возле поликлиники и пытались попасть в укрытие. Три человека — две женщины и девятилетняя девочка — спасти не удалось, они погибли на месте. В эпицентре взрыва образовалась трехметровая воронка, а в нескольких шагах отсюда и погибли 9-летняя Виктория с мамой Олей и 33-летняя Наталья, закрывшая девятилетнюю дочь.

Прокуратура расследует гибель людей и возбудила уголовное производство. Провели обыски в районной и городской администрациях. Накануне задержали четырех подозреваемых – это 70-летний охранник, руководительница и первый заместитель поликлиники, а также – первый заместитель главы Деснянской райгосадминистрации.

На место трагедии второй день люди несут десятки детских игрушек, а одна из подруг погибшей Виктории написала письмо.

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