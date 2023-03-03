Под Бахмутом аэроразведка уничтожает врага из дронов гранатами затрофеиными еще в Изюме

Украинские аэроразведчики уничтожают россиян под Бахмутом их же гранатами. Затрофеенное в боях оружие эффективно используют против российской техники и солдат, говорится в ТСН.

Маленький, легкий, пластиковый дрон, который максимально близко может подлететь к вражеским окопам и уничтожить там русских солдат, а еще он максимально прицельно корректирует нашу артиллерию — это этакие глаза аэроразведки в небе. "Птичка" в руках бойца Артема может сбрасывать гранату и взрыв будет немалый, а разлет осколков на несколько десятков метров. Не уйти от "птички" в небе никому. “Трехсот часто лучше, чем двухсот. Его нужно эвакуировать, лечить, его нужно возвращать в семью, где он будет дызморалить своих преемников", — говорят аэроразведчики.

Еще и сбрасывают на россиян их гранаты, затрофеенные на передовой в Изюме. Также бойцы показывают, как квадрокоптер корректирует работу украинского танка. Буквально со второго выстрела Вооруженные силы уничтожают противотанковый комплекс россиян "Корнет". Несмотря на неплохую маскировку, его заранее увидели благодаря квадрокоптеру.

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Такая прицельная стрельба очень донимает россиян, поэтому они пытаются сбить с автомата украинских "птичек". "Если два дня прожил на Бахмутском направлении – то герой", — рассказывают бойцы о продолжительности службы своих дронов.

"Сейчас враг додумался до портативных ребов, они практически у каждой своей огневой позиции ставят в траншее портативные ребы, когда враг подходит к позициям, мы теряем связь с "птичкой"", — говорят аэроразведчики.

Но в любую погоду и время суток дрон должен висеть в воздухе, чтобы видеть всю передовую и прикрывать украинскую пехоту. Особенно на Бахмуте, где наступление окупантов ежедневно и непрерывно, потому что оккупировать этот город до сих пор задача номер один для россиян.

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