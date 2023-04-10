Под Бахмутом артиллеристы заставляют вагнеровцев лечь и больше не подняться, но сетуют на появление снарядов у врага

Бои в Бахмуте и вокруг города. Российское командование до сих пор не отказалось от идеи окружить эту украинскую крепость и перерезать пути снабжения, но помешают не только пехота, но и артиллерия, которая уничтожает вражеские штурмовые отряды и проводит контрбатарейную борьбу, говорится в ТСН.

Артиллеристы лупят по посадке близ Бахмута, которую пытаются захватить вагнеровцы, чтобы перерезать "дорогу жизни" на Бахмут. Наша пехота просит помощи у артиллерии и они её получают. "У нас все остается постоянным. Сейчас работали по живой силе, пытавшейся перейти посадку, они залегли, мы оставили их там немного полежать. Пожалуй, не поднимутся, останутся там лежать”, — говорит военный.

Артиллеристы отстрелялись и еще не успели замаскировать пушку, как получают новые координаты. Миномет россияне подготовить к работе так и не успели.

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Бойцы бригады быстрого реагирования «Рубеж» держат оборону вблизи Бахмута. "Муха" воюет с осколком в колене, боец уже с опытом, а вот "Каспер" побывал в своем первом бою. Будущий учитель музыки взял академотпуск и ушел защищать страну. Признается, немного нервничал, не знал, как пройдет это первое сражение. “Адреналин на самом деле есть и очень велик. Силы прибавляются и ты хочешь идти вперед-вперед-вперед. И, несмотря на то, что командир говорит достаточно, ты продолжаешь бой”, — признается он.

Боец на псевдо "Продюсер" - военный медик, ему приходится вывозить раненых из-под Бахмута. Без пафоса и победных реляций признается, что наши держат город, хотя это сложно. “Они прут, прут пехотой, из арты обстреливают все, просто бесконечное количество арты. Чтобы кто не говорил, что россиян много, но с нашей стороны тоже есть потери. Мы им больше, гораздо больше даем, но из нашего тоже есть”, — убеждает боец.

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