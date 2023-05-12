Под Бахмутом бойцы оттеснили врага и ужаснулись увиденному: что рассказывают о контрнаступательных действиях

Сейчас тоже нередко приходится работать, но уже не прямым боеконтактом, а – на подавление активности недруга.

Украинские Силы обороны оттеснили россиян вблизи Бахмута. Атаку на вражеские окопы к югу от города-крепости провели бойцы 3-й штурмовой бригады. Результат боя – более сотни уничтоженных оккупантов, пятеро – пленных, наши – закрепились на новых позициях, о полном окружении Бахмута теперь у россиян и речи нет, говорится в ТСН.

Выпад украинцев был настолько слаженным и неожиданным для россиян, что те просто бежали из своих шансов, бросив оружие. Теперь эти позиции, которые еще несколько дней назад были нулем, стали первой линией. “Два дня назад ближайшая точка была 600 метров от нас, сейчас уже стало где-то километр, около километра. Так что отодвинули, нам здесь попроще стало”, – говорит боец.

Но теперь враг пытается мстить артиллерией за свою проигранную пехотную битву. Под ногами и на бойницах тысячи гильз от автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Так еще недавно приходилось встречать "мясные штурмы" недруга на соседние шансы, ребята обеспечивали прикрытие побратимов. “Заканчивается одна группа, идет вторая. На одном окопе у них 80 тел лежало рядом, в это трудно поверить, но такое бывает”, — добавляют воины.

Сейчас тоже нередко приходится работать, но уже не прямым боеконтактом, а – на подавление активности недруга. "Противник выдвинулся, дали нам координаты, отработали один короб, расстояние большое, противника не видно, работаем по азимуту и по маякам", — добавляют ребята.

Из-за увеличения расстояния до врага бойцам даже ходить стало легче. Теперь не беспокоит снайпер, ранее постоянно держащий в напряжении. На позициях бойцы вырыли себе полноценный подземный городок, и каждый день пытаются наладить более-менее комфортную жизнь. Каково было их удивление, когда увидели, в каких условиях жил противник. "В обычных норах, как животные живут, залезают на четвереньках, я не знаю, за что можно воевать, странные люди", — удивляются бойцы.

Те странные люди – будут и дальше исправно умирать в полях Бахмутчины, бойцы 3-й штурмовой дают на это фирменную гарантию. Каждый знает, в какую сторону идти, освобождать нашу землю.

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