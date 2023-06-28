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Под Бахмутом военные отразили новые территории, закрепились во вражеских блиндажах, но россияне стремятся вернуться

Под Бахмутом военные отразили новые территории, закрепились во вражеских блиндажах, но россияне стремятся вернуться

Украинские бойцы закрепились во вражеских шансах, а еще захватили вражеские склад с патронами

Цену освобождения территорий первыми видят боевые медики.

В районе Бахмута украинские военные выбили российских захватчиков с одной позиции и продвинулись на 300 метров. Бой был чрезвычайно тяжелым, враг держался за свои укрепления, дошло дело до ближнего боя с использованием ручных гранат, когда россияне отступили, они использовали авиацию, чтобы уничтожить нашу пехоту. Не обошлось без потерь, говорится в ТСН.

Вблизи Бахмута кажется, что здесь работают все виды артиллерии, авиации и стрелкового оружия. Это значит, что будут ранены, говорят медики, и буквально в нескольких километрах от передовой, разворачивают небольшой госпиталь на колесах.

Они не ошибаются. М113 несется с линии фронта на максимальной скорости. Медики знают, что водитель-механик на псевдо "Алькор" выжимает из американского бронетранспортера все, на что тот способен, чтобы как можно быстрее передать в их руки раненого.

В ближнем бою этот боец на псевдо «Прапор» получил осколочные ранения от ручной гранаты, которыми враг забрасывал их во время своего отступления. Но глаза у "Алькора" горят – враг стреляет из всего, что у него есть, злится, пытается цепляться за нашу землю, но таки отступает. "Если взять силы наши и силы их, то они держались достойно, держались до того, что стали гранатами друг друга забрасывать", — рассказывает раненый, который в этом бою праздновал свой 47 день рождения и в "подарок" получил осколочные ранения.

Когда в небе снова мощные взрывы, бойцы говорят, это уже наша авиация наносит удар. Добавляют, что украинские бойцы закрепились во вражеских окопах, а еще захватили вражеские склад с патронами, которые уже, вероятно, используют против захватчиков.

Сегодня в официальных обращениях прозвучит примерно такое сообщение» «украинские военные отбили у врага одну позицию и освободили 300 метров украинской земли».

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