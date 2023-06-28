Под Бахмутом военные отразили новые территории, закрепились во вражеских блиндажах, но россияне стремятся вернуться

В районе Бахмута украинские военные выбили российских захватчиков с одной позиции и продвинулись на 300 метров. Бой был чрезвычайно тяжелым, враг держался за свои укрепления, дошло дело до ближнего боя с использованием ручных гранат, когда россияне отступили, они использовали авиацию, чтобы уничтожить нашу пехоту. Не обошлось без потерь, говорится в ТСН.

Вблизи Бахмута кажется, что здесь работают все виды артиллерии, авиации и стрелкового оружия. Это значит, что будут ранены, говорят медики, и буквально в нескольких километрах от передовой, разворачивают небольшой госпиталь на колесах.

Они не ошибаются. М113 несется с линии фронта на максимальной скорости. Медики знают, что водитель-механик на псевдо "Алькор" выжимает из американского бронетранспортера все, на что тот способен, чтобы как можно быстрее передать в их руки раненого.

В ближнем бою этот боец на псевдо «Прапор» получил осколочные ранения от ручной гранаты, которыми враг забрасывал их во время своего отступления. Но глаза у "Алькора" горят – враг стреляет из всего, что у него есть, злится, пытается цепляться за нашу землю, но таки отступает. "Если взять силы наши и силы их, то они держались достойно, держались до того, что стали гранатами друг друга забрасывать", — рассказывает раненый, который в этом бою праздновал свой 47 день рождения и в "подарок" получил осколочные ранения.

Когда в небе снова мощные взрывы, бойцы говорят, это уже наша авиация наносит удар. Добавляют, что украинские бойцы закрепились во вражеских окопах, а еще захватили вражеские склад с патронами, которые уже, вероятно, используют против захватчиков.

Сегодня в официальных обращениях прозвучит примерно такое сообщение» «украинские военные отбили у врага одну позицию и освободили 300 метров украинской земли».

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