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Под Черниговом депутат насмерть сбил велосипедиста: ему объявили о подозрении

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Под Черниговом депутат насмерть сбил велосипедиста: ему объявили о подозрении

Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения.

Депутату Бахмачского городского совета, который в эти выходные насмерть сбил велосипедиста, объявили о подозрении.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 декабря.

По информации из собственных источников ТСН, подозреваемый – это 54-летний Виктор Мищук. Он депутат городского совета от фракции "Родной дом".

Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения. Проходить признание на месте аварии он отказался. Образцы для экспертизы полиция смогла отобрать по определению суда.

Сразу после столкновения с велосипедистом он пытался скрыться с места аварии. Но не справился с управлением и съехал в кювет. Велосипедист скончался по дороге в больницу.

Напомним, что неподалеку от Кривого Рога Днепропетровской области на трассе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие : столкнулись легковушка и грузовик. Погиб один человек.

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