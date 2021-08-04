Под действием наркотиков не был: нардеп Юрченко сделал 5 тестов в разных больницах

Под действием наркотиков не был: нардеп Юрченко сделал 5 тестов в разных больницах

Нардеп не показывает результаты тестов до судебного решения.

Народный депутат Александр Юрченко через суд пытается доказать, что во время ДТП в центре Львова был вполне трезвым.

Об этом говорится в ТСН.Ранок .4 августа.

Юристы нардепа утверждают: ему сделали быстрый тест на наркотики, и он якобы неточный. К тому же не сертифицирован и якобы не пригоден по срокам. Поэтому заключение врачей о состоянии наркотического опьянения они требуют признать недействительным.

Нардеп добавляет — сразу после составления на него протокола, получил отрицательный тест во львовской клинике. Однако предоставлять его журналистам до решению суда отказывается.

"У меня 5 результатов различных клиник, у меня есть решение, исследования полиграфа о том, что я не употреблял никаких наркотиков. Я уверен, что суд на следующем заседании вынесет законное решение", — сказал Александр Юрченко, народный депутат Украины.

Напомним, в начале июля депутат, выезжая с парковки отеля, задел авто, которое стояло в пробке.

По словам очевидцев, он хотел сбежать, но не смог, потому что дорога была заблокирована. После того отобрал телефон у водителя, который его снимал. Копы отвезли нардепа на освидетельствование — медики диагностировали состояние наркотического опьянения.

Новости Украины: нардеп Юрченко пытается доказать, что во время ДТП в центре Львова был трезвым

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