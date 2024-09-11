Под грифом "секретно": Шмигаль рассказал об уникальном проекте, чтобы защитить энергетику от российских ракет

Шмигаль говорит, что пока неизвестно, насколько будут выключать свет.

Премьер-министр Денис Шмигаль заверил украинцев, что эту зиму удастся пройти.

По его словам, Украина сейчас наиболее обеспеченная автономными источниками питания страна в мире. Однако, враг, безусловно, не прекратит энергетический террор. Поэтому, говорит, Шмыгаль, невозможно спрогнозировать, насколько длительные отключения ждут нас.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марии Васильевой

Первый уровень защиты - габионы с песком, второй уровень - железобетонные конструкции, которые могут выдержать прямые удары дронов и обломками ракет. Такую защиту имеют уже 85% важнейших объектов энергетической инфраструктуры, заверил премьер Денис Шмыгаль. Также энергетику стараются максимально прикрыть средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы, увеличить количество мобильных групп, которые сбивают "Шахеды". Но несмотря на все, гарантировать что-то наверняка невозможно, признается глава правительства.

"Никто сегодня не может сказать о 4 часах, 16 часах или совсем без отключений. Потому что россияне имеют свои террористические планы уничтожения нашей энергетической инфраструктуры", - говорит Шмыгаль.

Некоторые ЛЭП могут спрятать под землю, рассказывали в Минэнерго. Также под землей строят новые оборонные заводы, сообщил президент Зеленский. Впрочем закопать все напрочь, конечно, невозможно. На днях эксперты выразили обеспокоенность тем, что «Энергоатом» молчит о защите открытых распределительных устройств атомных электростанций, на которые россияне уже нацеливались и могут планировать новые атаки. На Ставке Владимир Зеленский предупредил чиновников о персональной ответственности за защиту критически важных объектов энергетики.

Денис Шмигаль о защите энергетики

Премьер Шмигаль объяснил, что вопрос укрытия для объектов АЭС – тайный и именно поэтому о них ничего не расскажут.

"Я очень рад, что вы ничего об этом не слышали. Эти вопросы рассматривают на Ставке, они под грифом тайно", – говорит он.

Третий уровень защиты, способный защитить энергообъекты от прямого попадания ракет, пока рассматривают как экспериментальный.

"Это абсолютный эксперимент. Его установили на 22 объектах "Укрэнерго", стоимость — около сотни млрд гривен. Это уникальный проект, который раньше нигде в мире не реализовывали. Сначала завершат один-два объекта, чтобы посмотреть, как это работает. Если эти защитные установки сработают, то их продолжат финансировать международные партнеры", — говорит Шмигаль.

Отдельно защитные сооружения первого и второго уровня строят на нефтяных и газодобывающих предприятиях. Наиболее пострадавшие города, такие как Харьков, где враг разбил всю тепловую энергетику, должны согреть с помощью мобильных котельных.

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