Под Киевом 21-этажный дом остался без воды, ее нет уже четыре дня: что произошло

Под Киевом 21-этажный дом остался без воды, ее нет уже четыре дня: что произошло

Жители взяли ситуацию в свои руки и решили самостоятельно отремонтировать трубу. На это нужно 30 тысяч гривен.

В поселке Коцюбинское Киевской области покинули 21-этажный дом, в котором живут около 2 тысяч человек без воды. Ее нет уже четыре дня.

Ситуация такова — прорвала поставляющая воду труба, но управляющая компания, которая за нее отвечает, ремонтировать просто отказывается. Между жителями многоэтажки и компанией идет настоящая война — людей оставили на произвол судьбы.

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Подробности – в сюжете "Сніданку з 1+1" за 14 февраля.

Правда, вечером на два часа воду все же включают – рассказывают жители.

Воды в этом доме нет, потому что произошла авария. Но все дело в том, что устранить ее некому.

До 2021 года за дом полностью отвечала управляющая компания, простыми словами — ЖЭК. Но сейчас он в управлении ОСМД. И именно здесь возник вопрос – кто же должен ремонтировать трубу? Жители говорят – компания.

Так кто же прав в этой ситуации? Спрашиваем у главы союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко.

"Водопроводные сети никакого отношения к ОСМД не имеют, от слова вообще, потому что ОСМД создается в многоквартирном доме, и к ОСМД принадлежит все, что есть в самом доме ко входу. Сети не сданы в эксплуатацию, и их никто не обслуживает и любая труба, которую прорвало, ее вешают на людей, то есть люди должны еще и за трубу заплатить", — говорит Попенко.

То есть, на законодательном уровне, действительно, люди остались один на один с проблемой. Как вариант – искать тех, кто возьмет эти трубы на баланс. Но это – миллионы гривен. Сейчас жители взяли ситуацию в свои руки и самостоятельно ремонтируют трубу. Это будет стоить им 30 тысяч гривен.

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Напомним, в Киеве появилась еще одна многоэтажка, которую жители вынуждены отапливать дровами.

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