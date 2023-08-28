Под Киевом 82-летний мужчина обустроил сразу три укрытия в своем частном доме: видео

В укрытиях во время оккупации Киевщины прятались соседи с детьми, пока не уехали.

В Горенке под Киевом 82-летний мужчина обустроил сразу три укрытия в своем частном доме. Один из них начал делать после оккупации Крыма еще в 2014-м. Во время боев за Киевщину в прошлом году обустроенный подвал стал для мужчины и его соседей спасением от российских обстрелов.

Каким может быть укрытие, сделанное собственноручно, и могут ли быть у него дополнительные функции, когда нет тревог – в сюжете ТСН.

Господин Петр показывает свой двор в Горенке под Киевом. Маленький виноградник, сливы, а еще новая теплица. Предыдущую в ходе оккупации Киевщины уничтожили российские обстрелы. Но своими силами мужчина ее отстроил.

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"Восстановил, чем мог. Вот такая тепличка, огурцы отошли, а помидоры – собрал первый урожай", – говорит Петр Петрович.

Петру 82 года, до выхода на пенсию он преподавал военное дело и французский язык в столичном хореографическом колледже. Последние семь лет занимается только хозяйством и пока он показывает свои владения ТСН, ни на шаг от него не отходит пес Ричард. Собаку мужчине после освобождения Киевщины подарили терробороновцы.

"С ними был в окопах, не знают чей, он потеряшка, где-то три года ему примерно. Достаточно непослушный, но очень любит людей", — рассказывает Петр.

Чуть дальше теплицы во дворе уже сформированы и дровяные запасы на зиму.

"Здесь у меня все в мешочках на дрова, это для буржуйки, это я уже заранее перестраховался. А тут мангал — когда-нибудь приедете после победы, здесь шашлычки с вами пожарим, отметим", — говорит Петр Петрович.

Но главная гордость пана Петра – в доме. Здесь у него свое бомбоубежище. Однако попасть туда не так просто, потому хранилище расположено за отъезжающей дверцей.

До 2014-го мужчина здесь выращивал вешенки, но после оккупации Крыма постепенно начал обустраивать укрытие.

"Я здесь все срезал, немного забетонировал, и сделал такое бомбоубежище. Каждый год я что-то делал, потихоньку доделывал, буржуйку поставил еще в 15 году, вот запасы дров, запасы пищи. Видите — здесь вентиляция есть", — показывает житель Горенки.

Пока продолжались бои за Киевщину, Горенка находилась на линии обороны, в нескольких километрах отсюда были уже оккупированны еГостомель и Мощун. И это укрытие было единственной защитой во время российских обстрелов.

"У меня парни из терробороны стояли, и я в первую неделю был в терробороне. И, когда были эти налеты, мы сюда убегали, я здесь спал", — рассказывает Петр.

В его доме есть еще два маленьких подвала, оба с началом большой войны тоже превратились в бомбоубежища. Здесь прятались соседи с детьми, пока не выехали: подвальное помещение, бетонные плиты – довольно безопасно было.

До 2014 все свои погреба в доме Петр Петрович делал для того, чтобы сохранять консервацию. В настоящее время в укрытии он не перестает пополнять запасы пищи и воды. Но сейчас использует подвалы по первоначальному назначению – сохраняет свою консервацию.

Чтобы о присутствии российских снарядов возле его дома ему ничего не напоминало, пану Петру осталось заменить окна, часть из них до сих пор забиты, денег купить новые пока нет. Но главное, говорит, есть укрытия, и брать с него пример он призывает всех украинцев. В любом случае, лишними они не будут, даже если уже не понадобятся по назначению.

"Будет погребом, ну, будет консервация стоять, картофель", — подытожил он.

Вот придумал - кладовка спасла украинцев от российской атаки

Напомним, после барабанов и крутых овощерезок для киевских укрытий закупили воздухоочистители по 30 тысяч гривен за штуку.

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