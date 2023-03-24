Под Киевом масштабный пожар: огонь охватил 5 гектаров (видео)

В ГСЧС Киевской области говорят, что спасатели уже гасят пламя.

Вечером в пятницу, 24 марта, возник масштабный пожар сухого камыша в городе Василькове Киевской области.

Как сообщили ТСН.ua в управлении ГСЧС Киевской области, информация о возгорании поступила в 16.50.

На тушение огня со стороны дачного массива и леса было направлено 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Примерная площадь горения на данный момент составляет 5 гектаров. Спасатели уверяют, что ситуация контролируется.

"Угроз распространения огня на жилые дома нет", — сообщили в ГСЧС Киевской области.

Напомним, ранее возник пожар в помещении летнего кинотеатра в парке "Юность" в столице Украины.

Читайте также: