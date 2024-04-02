Под Киевом мобилизованный сбежал из "учебки" и нападал с вилами на селян

В Дымерской громаде Киевской области задержали 25-летнего местного жителя, который нападал на соседей ночью с вилами, а затем скрылся, чтобы скрываться в лесу.

Этот факт в комментарии для ТСН.ua подтвердили в полиции Киевской области, а подробности рассказал староста одного из округов Дымерской общины Сергей Шудрик.

"Все началось с того, что этого человека призвали в ВСУ, после "учебки", насколько я понял, его отпустили домой на несколько дней, - рассказывает Сергей Шудрик, - После этого он сбежал, то есть не вернулся в часть".

Далее, по словам старосты, события так: "Он скитался по лесам вблизи села Любимовка".

По словам Сергея Шудрика, репутация у этого беглеца была из не самых лучших - многие крестьяне подозревали его в кражах бытовых вещей и сельского инструмента.

Было такое, что люди его ловили, били и отпускали. Заявление в полицию на него не писали. После того, как он сбежал от военной службы, у него, по словам его тети, обострилась его психическая неуравновешенность. Он пришел в те дома, где его оскорбляли. Пришел с вилами, угрожал заколоть и убить. Обошлось без погибших, но есть раненые. Этот психический срыв у него был однократно".

Об обстоятельствах того, как нападающий, которого селяне прозвали "виламином" был задержан, староста рассказывает так: "Ко мне обратилась тетя этого человека. Сообщила, что будет пытаться уговорить родственника сдаться, но попросила, чтобы я обеспечил то, чтобы односельчане его не избили и не убили. Я предупредил людей о том, чтобы не трогали этого человека, предупредил, что буду сам им заниматься. Я гарантировал ему безопасность, переговоры дали результаты - он пришел к тете, потом ко мне. Я вывез его из села и передал полиции".

В полиции Киевской области рассказали ТСН.ua, что нападающий был задержан. О мотивах нападения на крестьян он рассказал, что находился с ними в неприязненных отношениях.

"Предварительно известно, что они получили легкие телесные повреждения, бригада скорой помощи их осмотрела, в госпитализации не было необходимости", - сообщили ТСН.ua в отделе коммуникаций полиции Киевской области.

Напомним, на Киевщине, в селе Любимовка, местный житель ночью нападал на людей с вилами в их домах.

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