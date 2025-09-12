Под Киевом обнаружили вспышку смертельной болезни: людей призывают срочно обратиться к врачу

В зоопарке обнаружили бешенство / © ТСН

В частном зоопарке под Киевом обнаружили вспышку смертельного заболевания. Бешенство диагностировали у оленя. Посетителей зоопарка, которые контактировали с местными жителями, призывают обращаться к врачам. И при необходимости — вакцинироваться.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Ткачук.

Что известно о бешенстве в зоопарке

Лесной массив на окраине Киева. Здесь расположен небольшой контактный зоопарк. Вход сюда обычно свободный. Однако сейчас посетить зоопарк невозможно — из-за карантина.

В конце августа здесь заболел и умер олень. Экспертиза установила — животное было больно бешенством.

Об инфицированном олене Элеонора Бараненко узнала из сообщения в соцсетях. В контактном зоопарке она была вместе с 5-летним сыном Львом и мамой.

С Элеонорой мы общаемся возле больницы — они пришли втроем делать уже вторую прививку от бешенства. Ведь всех кто посещал зоопарк с 16 августа и контактировал с животными просили обратиться к медикам.

Острая инфекционная и почти неизлечимая болезнь — симптомы бешенства- лихорадка, зуд в месте укуса. Впоследствии агрессия, боязнь воды, судороги, параличи. Передается во время укуса или через слюну инфицированного животного, особенно если на теле есть царапины или ссадины.

«Если, например, есть подозрения на то, что животное заражено, поэтому необходимо сразу промыть раствором с мылом, очень тщательно, раствором антисептика в месте заслинения или в месте укуса. И дальше обязательно в немедленном порядке показаться на травмпункт или в антирабический кабинет для решения вопроса о вакцинации», — говорит врач травмпункта отделения неотложных состояний Киевской областной детской больницы Андрей Коваль.

Перед кабинетом для прививок — очередь семей с детьми. Только с начала сентября врачи вакцинировали от бешенства более 60 детей. И практически все они — посещали зоопарк под Киевом. Среди них и Сергей с полуторагодовалой Мирославой. В зоопарке они как раз кормили оленей. Их было семеро, но какой из них — больной бешенством и контактировал ли с ним ребенок — отец может только догадываться.

Вся территория зоопарка сейчас ограждена лентой, однако за забором до сих пор можно увидеть животных. Есть вот пони, с десяток коз, куры, гуси и даже олени, среди которых и обнаружили вспышку бешенства.

Животных в зоопарке с три десятка и они свободно передвигаются по территории. Отдельных вольеров — нет. Поэтому к оленям наведываются и козы, и куры, и даже домашние и бездомные коты, которые гуляют по окрестностям.

Что говорят в зоопарке

Прямо напротив зоопарка — с другой стороны дороги уже расположены жилые дома. И вот этот дом, по словам местных, якобы принадлежит владельцам зоопарка.

Мужчина по имени Валид, называет себя волонтером зоопарка. А потом признается — владельцы — это его родители, которые сейчас за границей, выехали еще до полномасштабной войны.

«Это не зоопарк, здесь нужно понимать то, что это не коммерческая организация», — говорит Валид.

Валид объясняет: это был их маленький домашний зоопарк и к ним просто приходили посетители.

«28 числа утром у оленихи начались странные симптомы. То есть раньше мы этого не наблюдали. Симптомы, они проявились и, к сожалению, в обед животное умерло. Так, как симптомы были очень похожи на бешенство, мы обратились в государственные учреждения», — говорит он.

Подозрение на бешенство подтвердилось, зоопарк закрыли на карантин и начали курс прививки животных.

«Все животные, которые находились на этой улице вне вольера, то есть это коты, собаки, потому что их здесь на самом деле также много, дикие коты, дикие собаки, их также было провакцинировано и животные, которые находятся в вольере, также проходят вакцинацию. Я также прохожу прививки полный курс», — говорит он.

Валид предполагает: заразиться бешенством животное могло в лесу. Незадолго до смерти, олениха убегала из вольера, вскоре вернулась и на первый взгляд выглядела здоровой и невредимой.

«Это могло быть все, что угодно. Летучая мышь, собака, лиса, енот, еж, крыса. Что-то пробежало, укусило, побежало себе дальше. К сожалению, животное заразилось», — говорит она.

В Госпродпотребслужбе Киева, которая взяла под свой контроль ситуацию в зоопарке, — зафиксировали еще один случай заражения.

«Был еще случай 4 числа в этом же контактном зоопарке. Олененок так же упал 4 сентября и так же был диагноз бешенство. То есть уже имеем мы два животных из одного контактного зоопарка на заболевание бешенством», — говорит заместитель начальника главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Роман Петров.

Все зоопарки обязаны для профилактики вакцинировать животных от бешенства. Контроль за этим осуществляет Госпродпотребслужба.

«Но так как этот зоопарк был без документов и владельцы этого зоопарка не предоставили подтверждения, то мы и не знали, что он там есть. Мы только узнали, когда уже животное пало», — говорит он.

Всего с начала года в Украине подтвердили 747 случаев бешенства среди животных. В 2023 — обнаружили 1222 инфицированных животных, в прошлом году — на две сотни больше — 1415 больных. Больше всего случаев бешенства фиксируют в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.



«Главная причина — это рыжая лиса, которая делает это плохое дело. Она является переносчиком. Популяция увеличилась, потому что у нас сейчас отстрелы их запрещены в связи с агрессией Российской Федерации. И они размножаются и уже доходят до зданий человеческих жилищ», — говорит Роман Петров.

За последние три года в Украине от бешенства умерло пять человек.

