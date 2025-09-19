- Дата публикации
Под Киевом открыли «город» для полицейских с хвостами
Правоохранители показали, как выглядят одни из лучших собак-спецназовцев
В Буче Киевской области на днях открыли кинологический центр, где теперь живут и дрессируются одни из самых умных собак Украины — хвостатые помощники полиции.
Как рассказали в комментарии для ТСН.ua в Нацполиции, до полномасштабного вторжения аналогичный центр существовал в Ирпене Киевской области, но в результате боевых действий был разрушен, а собаки были эвакуированы.
«Казалось, после такого удара трудно будет восстановить и начинать с начала. Центр построен благодаря поддержке нашего друга, мецената и бывшего полицейского-кинолога Говарда Баффета и его фонда», — рассказали полицейские.
По данным правоохранителей, в новом центре живут собаки, способные находить взрывчатку во время разминирования, оружие, наркотики, такие животные привлекаются при поиске пропавших людей.
«По состоянию на сегодняшний день в кинологическом центре ГУНП в Киевской области несут службу 54 служебных собаки для поиска людей по запаховым следам (розыскным) и которые способны выполнять различные специальные задачи. К примеру, поиск взрывчатки, огнестрельного оружия, наркотических средств, трупов и т.д.», — сообщают в полиции.
По словам правоохранителей, служебные собаки кинологического центра Киевщины первыми начали привлекаться к проведению разминирования деоккупированных территорий и сегодня активно используются для выявления взрывоопасных предметов Херсонской и Харьковской областей (оперативное разминирование).
«Служебные собаки для нас — не просто животные, а полноценные члены команды, как и каждый полицейский. Во время воздушной тревоги в кинологическом центре в укрытие спускаются все — и люди, и четырехлапые герои», — говорит заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов.
В этом подразделении активно реализуется и развивается пилотный проект привлечения кинологов со служебными собаками к психоэмоциональной поддержке ветеранов.
В чем помогли полицейским собаки:
С помощью служебных собак и совместно с работниками взрывотехнической службы обследовано и разминировано более 800 га общей площади деоккупированных земель, осмотрено более 2210 зданий, где обнаружено 1899 взрывоопасных предметов и более 200 кг взрывчатки.
С начала 2025 года кинологами Национальной полиции найдено 173 ребенка
За 8 месяцев 2025 года кинологическими подразделениями НПУ с помощью служебных собак обнаружено 1938 взрывных устройств
Выявлено 458 единиц огнестрельного оружия и более 123 тыс. патронов
