Под Киевом открыли «город» для полицейских с хвостами

В Буче на Киевщине открыли современный кинологический центр для служебных собак / © ТСН

В Буче Киевской области на днях открыли кинологический центр, где теперь живут и дрессируются одни из самых умных собак Украины — хвостатые помощники полиции.

Как рассказали в комментарии для ТСН.ua в Нацполиции, до полномасштабного вторжения аналогичный центр существовал в Ирпене Киевской области, но в результате боевых действий был разрушен, а собаки были эвакуированы.

«Казалось, после такого удара трудно будет восстановить и начинать с начала. Центр построен благодаря поддержке нашего друга, мецената и бывшего полицейского-кинолога Говарда Баффета и его фонда», — рассказали полицейские.

По данным правоохранителей, в новом центре живут собаки, способные находить взрывчатку во время разминирования, оружие, наркотики, такие животные привлекаются при поиске пропавших людей.

«По состоянию на сегодняшний день в кинологическом центре ГУНП в Киевской области несут службу 54 служебных собаки для поиска людей по запаховым следам (розыскным) и которые способны выполнять различные специальные задачи. К примеру, поиск взрывчатки, огнестрельного оружия, наркотических средств, трупов и т.д.», — сообщают в полиции.

По словам правоохранителей, служебные собаки кинологического центра Киевщины первыми начали привлекаться к проведению разминирования деоккупированных территорий и сегодня активно используются для выявления взрывоопасных предметов Херсонской и Харьковской областей (оперативное разминирование).

Воспитанники кинологического центра. Фото: Национальная полиция

«Служебные собаки для нас — не просто животные, а полноценные члены команды, как и каждый полицейский. Во время воздушной тревоги в кинологическом центре в укрытие спускаются все — и люди, и четырехлапые герои», — говорит заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов.

Одна из тренировок. Фото: Национальная полиция Украины

В этом подразделении активно реализуется и развивается пилотный проект привлечения кинологов со служебными собаками к психоэмоциональной поддержке ветеранов.



Условия в кинологическом центре. Фото: Национальная полиция.



В чем помогли полицейским собаки: