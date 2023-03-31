Под Киевом перекрыли дороги: полиция не пускает машины и пешеходов в Бучу

Местные жители возмущены, что о перекрытии движения на пол дня не предупредили заранее.

С утра 31 марта полиция перекрыла въезды в Бучу под Киевом. Сегодня там запланированы мероприятия к годовщине освобождения города от российских окупантов.

По данным ТСН.ua, на Варшавской трассе не пропускают маршрутки, которые едут в сторону Киева. Пешеходам проходить тоже не разрешают.

В патрульной полиции Киевской области перекрытие дорог под Киевом не комментируют.

Полицейские на въездах в Бучу объясняют, что до 15:00 в город нельзя будет заехать ни с какой стороны, рассказывают местные в Сети. Пробки наблюдаются на выезде из Гостомеля, Ирпеня и в самой Буче.

"Из-за торжества ко дню освобождения Бучи проезд по городу осложнен. Перекрыт также въезд в Ворзель — попасть в поселок можно по дороге через Учхоз. Свободно передвигаться по городу можно будет после 15:00", — сообщили в Бучанском городском совете.

Как рассказали ТСН.ua жители Киевской области, они возмущены, что о перекрытии движения не сообщили заранее. Те, кто доехал до города на маршрутках, вынуждены выйти на трассе и искать, как вернуться назад на попутках.

Напомним, в Киеве утром 31 марта образовалась многокилометровая пробка на проспекте Победы. Пассажиры выходили из общественного транспорта из-за усложнения движения. Водители сообщали о перекрытии улиц, в том числе бульвара Дружбы народов. Киевляне вспомнили, что в последний раз такая огромная пробка в столице образовалась во время визита президента США Джозефа Байдена.

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