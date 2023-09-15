Купить мог любой: новые подробности продажи Трилесского спиртзавода под Киевом за 6,5 тысяч гривен

В ФГИУ рассказали, что такое голландский аукцион и при каких условиях могут пересмотреть продажу Трилесского спиртзавода.

В социальных сетях украинцы активно обсуждают скандальную продажу единого имущественного комплекса ГП "Трилесский спиртовый завод". Люди, мягко говоря, удивлены, что Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продал его на открытом приватизационном аукционе за 6 553,44 грн. Причем в торгах принял участие всего один участник.

Сайт ТСН.ua разбирался, почему так произошло, и как можно приобрести целый спиртзавод только за одну минимальную зарплату, которая в настоящее время составляет в Украине 6700 гривен.

Что известно о заводе?

Речь идет о спиртовом заводе в Киевской области в Фастовском районе, рядом со столицей.

Известно, что предприятие с 2010 года не осуществляет производственную деятельность, а его оборудование не используется – оно устарело и требует значительных инвестиций для возобновления работы. На вид – это комплекс устаревших сооружений, давно не знавших ремонта, а местами густо поросших сорняками.

Трилесский спиртовой завод в Киевской области/фото из открытых источников

Как отмечают в ФГИУ, в последние годы предприятие приносит только стабильный ущерб. Чистый убыток в 2020 году составил 634 тыс. грн, в 2021 году – 1 тыс. грн, в 2022 году – 1 253 тыс. грн, за первые 6 месяцев 2023 года – 902 тыс. грн.

Кроме того, на имущество завода зарегистрировано два ареста и наложен налоговый залог. Завод ведет 20 судебных споров, из которых 18 – о взыскании задолженности по зарплате.

Как продавали спиртзавод

В ФГИ говорят, что пытались продать этот объект дважды – в июле 2023 года и в августе-сентябре.

"В первом "раунде" на аукцион со стартовой ценой 1,24 млн грн не появился ни один инвестор. На повторном аукционе с 50% снижением стартовой цены ( 620 тыс. грн ) тоже не было участников. Далее должен был состояться голландский аукцион, где цена пошагово снижается, однако ФГИУ решил снять объект с продажи и попытаться снова найти инвесторов по полной цене. Во втором "раунде" на первые два аукциона со стартовой ценой 1,31 млн грн и 655 тыс. грн тоже не пришел ни один инвестор. И только на третьем, голландском аукционе, единственный участник предложил ставку почти 6,6 тыс. грн. Кроме этой суммы, он должен уплатить долги перед бюджетом и по зарплате перед работниками спиртзавода", — разъясняют тонкости аукциона в пресс-службе ФГИУ.

Там добавляют, что, кроме победной цены лота, победитель взял на себя долги предприятия. Они составляют 11,439 млн грн, в том числе по зарплате – 3,944 млн грн и перед бюджетом – 5,736 млн грн. Остальные победитель должен оплатить в течение шести месяцев.

Кто победитель аукциона?

Еще одна деталь – спиртовой завод расположен на земельном участке площадью почти 105 га. Не исключено, что именно она интересует новых владельцев, ведь на этих гектарах – есть где развернуться.

Известно, что приобрела спиртовой завод "за смешные деньги" Елена Дубина. В заявлении на участие в тендере она указала идентификационный код физического лица, который, согласно данным Youcontrol, принадлежит главному бухгалтеру агропромышленной компании, которая по состоянию на конец 2022 года (последние данные в реестре) была фигурантом нескольких уголовных дел.

Сайт ТСН.ua пытался пообщаться с победительницей аукциона, но она не отвечает на звонки.

Трилесский спиртовой завод в Киевской области/фото из открытых источников

Что говорят на заводе?

Представители завода, в разговоре с журналистом сайта ТСН.ua, рассказали, что лицо, одержавшее победу на торгах, пока с ними не связывалось.

"На торгах были указаны определенные условия. А то, что сейчас пишут, что предприятие было продано за 6,5 тысячи гривен и вместе с землей, то это не соответствует действительности. Земля не продается — она будет в аренде. Местный бюджет будет получать средства от нормативно-денежной оценки. Какой именно будет процент пока неизвестно. Оборудование на предприятии нет. У нас есть только убытки и долги. Даже, если бы его купили за 1 гривну, с условием погашения долгов и с последующим целевым развитием предприятия – это было бы правильным решением. Мы не понимаем недовольство людей, которые не знают тонкостей и условий продажи, а продолжают писать и говорить о покупке земли за такие малые деньги. Завод сначала выставлялся на английском аукционе, а потом уже на голландском. Но почему-то никто из покупателей не регистрировался. Пока человек, который победил в аукционе, протокола и договора не подписал", — рассказали сайту ТСН.ua на предприятии.

Там добавляют, что будущее завода пока неизвестно.

"Вообще, согласно условиям конкурса, завод должен использоваться по его основному назначению, то есть заниматься тем видом деятельности, который был раньше. А как его будет использовать лицо, ставшее владельцем, нам пока неизвестно. На покупателя после приобретения предприятия возлагается определенный спектр вопросов, которые он должен закрыть перед государством и людьми. А это – немалые средства, в виде долгов перед государством, а еще пеня от Пенсионного фонда. Новый собственник должен заплатить около 20 миллионов гривен долгов в бюджет ", — рассказывает ТСН.ua представитель завода.

Трилесский спиртовой завод в Киевской области/фото из открытых источников

ФГИУ: Любой мог купить завод

Сайт ТСН.ua поинтересовался у специалистов Фонда государственного имущества Украины деталями скандального аукциона по продаже Трилесского спиртового завода. Вот что нам ответили в пресс-службе ведомства:

СМИ пишут, что победитель аукциона якобы фигурирует по уголовным делам. Достаточно ли проверяли единственного участника аукциона и почему он был только один?

До начала торгов никто не знает ни количества, ни названий или фамилий участников аукциона. Раскрытие данных о лицах-участниках происходит исключительно по завершению аукциона, для предотвращения влияния на ход торгов. Принять участие в приватизации может любое – и физическое, и юридическое лицо, как резиденты, так и нерезиденты. Исключительный перечень тех, кому запрещено участвовать в приватизации, содержится в Законе Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества", в частности, запрет для лиц, связанных с государством-агрессором или в отношении которых применены санкции, а также для инвестиций из оффшоров и компаний с непрозрачной структурой собственности. Поскольку любые другие ограничения могут отрицательно сказаться на конкуренции (меньше участников = меньше цена за объект = меньше доходов для бюджета), законодатели не вводили других запретов для участия в торгах.

Продажа завода была произведена за голландским аукционом. Значит ли это, что так можно продавать и другие государственные предприятия?

Да. Законом предусмотрена модель из 4 аукционов, которые автоматически следуют один за другим, только если предыдущий не состоялся, то есть не было даже 1 заявления на участие. Первый аукцион производится через 5-20 рабочих дней после публикации информационного сообщения. Если аукцион не состоялся, следующий аукцион объявляется автоматически в течение 1 рабочего дня и проводится через 10-15 рабочих дней (3-6 дней во время военного положения).

1. Английский аукцион по повышению цены (аукцион без условий или аукцион с условиями). Стартовая цена – 100% (начальная).

2. Английский аукцион с повышением цены (Аукцион со снижением стартовой цены). Стартовая стоимость – 50% от начальной.

3. Голландский аукцион на понижение цены (Аукцион по способу пошагового понижения стартовой цены и последующего представления ценовых предложений). Стартовая стоимость – 50% от начальной.

4. Голландский аукцион на понижение цены (Аукцион по способу пошагового понижения стартовой цены и последующего представления ценовых предложений). Стартовая стоимость – 50% (от начальной).

Во всех типах торгов (английском и голландском) победителем определяется участник, сделавший самую высокую ставку во время торгов.

В 2023 году из 289 успешных аукционов, 48 были голландскими, с победными ставками на 59,4 млн грн. Четыре из этих аукционов – по государственным предприятиям.

Вся информация об аукционах – как анонсирование, так и результаты публикуются в Prozorro. Продажи и на ресурсах ФГИУ. Все желающие видят стартовую цену и всю информацию об объекте и могут участвовать в аукционе даже дистанционно.

Что будет с землей и при каких условиях пересмотрят результаты торгов

Эксперты говорят, что цель этой покупки – 105 гектаров земли предприятия, которые впоследствии новый собственник сможет оформить и распоряжаться ею по своему усмотрению. Так ли это?

Трилесский спиртовой завод в Киевской области/фото из открытых источников

Имущественный комплекс завода включает недвижимое имущество и инфраструктуру общей площадью 13 222,2 кв.м., расположенные на земельном участке площадью 104,8470 га. Однако, согласно законодательству, земельные участки не приватизируются, ст. 28 Закона "О приватизации государственного и коммунального имущества": "Лица, которые приобрели государственные или коммунальные предприятия как единые имущественные комплексы, являются правопреемниками их имущественных прав (кроме права постоянного пользования земельным участком) и обязанностей…". То есть для оформления земельного участка (аренда, право постоянного пользования, собственность и т.п.) покупатель должен обратиться в органы местной власти и на их решение никак не влияет ФГИУ.

Будет ли ФГИУ пересматривать результаты этого аукциона?

В Законе есть ограниченные причины, по которым аукцион можно признать несостоявшимся. В частности, победитель не отвечает требованиям, указанным выше или если победитель не заплатил победную ставку. Также поводом к возвращению объекта в государственную собственность может быть невыполнение приватизационных условий, в частности, неуплата долгов предприятия.

Напомним, что до 5 сентября ФГИ возглавлял Рустем Умеров, который был назначен главой Министерства обороны Украины. За время его руководства не было замечено ни одного скандала, связанного с ФГИУ. А продажа Трилесского спиртового завода была проведена 7 сентября, когда ведомство еще не имело нового руководителя.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что планируют изымать землю и недвижимость украинцев в течение 10 лет после войны: подробности скандального законопроекта ВР.

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