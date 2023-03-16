Под Киевом произошел пожар на АЗС: загорелся бензовоз с 10 тысячами литров горючего (фото)

Пожар тушили 60 спасателей и 15 единиц техники.
В Борисполе под Киевом произошел масштабный пожар на автозаправке "Мотто". Утром 16 марта на ее территории вспыхнул бензовоз. В цистерне было 10 тысяч литров горючего.
Об этом ТСН.ua сообщила спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
Вызов к спасателям поступил около 4:49 утра. Было заявлено, что горит бензовоза, стоящий на территории АЗС. Огонь с автомобиля перекинулся на крышу заправки.
Прибывшие на вызов пожарные спасли от огня здание, где расположен магазин. На месте происшествия работали 15 единиц техники и 60 человек личного состава. Никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.
По словам водителя бензовоза, он направлялся в Черкассы, остановился на заправке, включил отопление, а через некоторое время увидел возгорание под кабиной. В цистерне находилось 10 тысяч литров горючего, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
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