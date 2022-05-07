Под Киевом расцвел и открылся самый большой парк тюльпанов в Украине после месяца боев и оккупации

Под Киевом расцвел и открылся самый большой парк тюльпанов в Украине после месяца боев и оккупации

Тюльпановые поля войны. После месяца боев, ракетных ударов и оккупации, после недельного разминирования и почти месяца без специального полива открыли самый большой парк тюльпанов в Украине — "Добропарк".

О том, где можно увидеть красоту среди войны в эфире телемарафона на "1+1" рассказала корреспондентка ТСН Светлана Березовская.

Кроме "Добропарка", экспозицию тюльпанов можно увидеть и в столице на Певческом поле. Ее ждали каждый год и открывали на майские праздники. "Мы не планировали открываться, волновались. Однако тюльпаны в Украине в этом году вроде бы сговорились с природой и дождались для цветения самого удачного времени", — говорит организатор выставки тюльпанов в Киеве Денис Погорелко и добавляет, что еще осенью высадили 500 тысяч цветов.

Особенно природа помогла тюльпановым полям на освобожденной после почти более месяца оккупации территории "Добропарка" под Макаровом в Киевской области. Там тюльпановые поля окрестили в Украине маленькой Голландией. Каждый год здесь собирались огромные очереди желающих. В этом году посевы тюльпанов в "Добропарке" увеличили в 5 раз. И этой весной ждали рекордного для Украины урожая тюльпанов, которые посадили еще осенью.

"5 миллионов тюльпанов. У нас 4 основных поля есть, хороших локаций, где мы ожидали большое количество посетителей – до 50-100 тысяч в день", – рассказывает Виктория Рыжкова, директор парка тюльпанов "Добропарк". Но война все планы изменила. По словам Виктории, до последнего дня все зависело от разминирования, от работников: смогут ли собрать коллектив.

Во второй день войны на территорию будущих тюльпанов возле села Мотыжин ворвались более 300 единиц российской техники, среди которых и танки. Более полутора тысяч оккупантов обустроили здесь жилье. Когда их отсюда выгоняли, они уничтожили все, сожгли даже детскую карусель и украли почти все садовые инструменты.

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Тюльпаны этой весной стали символом борьбы в Украине. Они выживают под ракетными обстрелами и прорастают на пепелищах. Сейчас в "Добропарке" можно встретить остатки ракет и воронки среди зеленой травы. Но уже косят газоны и убрали развалины с дорожек. Впервые здесь посеяли лужайку ароматных гиацинтов, а еще засеяли почти полмиллиона редких тюльпанов.

Билет на тюльпановые поля в "Добропарке" стоит 200 гривен. Дешевле - за 100 гривен тюльпановые клумбы можно увидеть на холмах Днепра в Киеве.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 73-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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