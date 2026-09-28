Под Киевом российская "Герань" атаковала склад с опасными веществами: есть ли угроза

Россияне атаковали Киевскую область / © Associated Press

Реклама

В Броварском районе Киевской области 28 сентября раздались взрывы. В Сети сообщают об обстреле склада с аммиаком.

В КГВА в комментарии ТСН.ua сообщили, что на данный момент угроз для киевлян нет.

Реклама

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА ТСН.ua уточнили, что выброс аммиака имел место, но он был локализован на территории самого предприятия.

Реклама

«Угрозы для Киева нет», — сообщили в департаменте.

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко подтвердил атаку на склады. Он также отметил, что угрозы для жителей Киевской области нет.

«Мониторинговой станцией атмосферного воздуха локально, в зоне пожара, зафиксировано незначительное превышение концентрации химического вещества аммиака NH3. На территории города Бровары превышение не зафиксировано. Угрозы жизни и здоровью населения нет. При таких концентрациях может возникать легкое раздражение слизистых оболочек носа или першение в горле при длительном вдыхании», — написал Тимур Ткаченко.

Он уточнил, что «в воздухе может ощущаться запах продуктов горения, что также может вызывать дискомфорт при дыхании. До улучшения ситуации специалисты советуют держать окна и двери закрытыми, не находиться длительное время на открытом воздухе и пить достаточно воды. Кондиционеры следует выключить. Если дома есть очиститель воздуха, его рекомендуют включить на максимальный режим».

Реклама

Атака на Киев 28 сентября

В Киеве во время российской атаки 28 сентября вражеские беспилотники упали в Оболонском, Шевченковском и Дарницком районах. В результате атаки в Национальной академии наук Украины возник пожар.

«К сожалению, стало известно о гибели женщины в результате вражеского удара в Шевченковском районе. Выражаем соболезнования родным и близким», — сообщили в КГВА.

Кроме того, в ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали Киевскую областьс помощью дронов. В результате вражеских ударов погибли трое мирных жителей, еще восемь получили ранения. Удары пришлись исключительно по гражданским объектам в пяти районах области — Броварском, Бучанском, Фастовском, Бориспольском и Белоцерковском. Всего разрушениям подвергся 21 объект.

Новости партнеров

Новости партнеров