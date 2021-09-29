Под Киевом столкнулся грузовик Mercedes-Benz и легковушка Toyota: двое погибших, трое раненых (фото, видео)

Сейчас затруднено движение в обоих направлениях.
Два человека погибли в утренней ДТП под Киевом, в поселке Козин. Еще трое госпитализированы в больницу.
Сейчас на месте аварии работают спасатели, врачи и правоохранители.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 29 сентября.
"Сегодня, 29 сентября, около 7 часов утра, на улице Старокиевской, у дамбы, произошло ДТП с участием грузовика Mercedes-Benz и легковушки Toyota. По предварительной информации: два человека погибли, трое госпитализированы в больницу", — отметили в патрульной полиции Киевской области.
Что именно стало причиной аварии — пока неизвестно.
ТСН выясняет подробности аварии.
Сейчас затруднено движение в обоих направлениях.