Под Киевом в собственной квартире погибла семья с котом: какая причина и можно ли было предотвратить трагедию

Под Киевом в собственной квартире погибла семья с котом: какая причина и можно ли было предотвратить трагедию

55-летний мужчина лежал на полу в коридоре, в спальне была его 51-летняя жена. Тело их дочери обнаружили в ванной. Девушке было 26. Задохнулся еще и четвертый член семьи — кот.

В Броварах, на Киевщине, целая семья погибла от отравления угарным газом. Причина – по версии следователей – неисправный котел. Теперь газ выключили во всем доме, пока не проверят все квартиры.

О том, можно ли было избежать трагедии — 30 октября речь идет в сюжете ТСН.19:30.

Соседи до сих пор не могут оправиться от случившегося. Первой бить тревогу начала сестра погибшей. На ее звонки не отвечал никто из членов семьи. Женщина стала обзванивать соседей. Те тоже что-то заподозрили. Вера рассказывает – накануне соседка обещала ей, что зайдет вечером.

"Вечером она не зашла. А мне и хотелось ей перезвонить, потому что мы хоть и рядом, но, может, занята она, на работе, а мы дома сидим", — говорит Вера Пикож.

"Начали искать маму, папу и дочь. Дочь — прежде всего — стали искать девушки с работы. Беспокоились, что не вышла на работу, не отвечала на телефон. Приехали ее искать, никто не открывал. К соседям начали стучать, а мы тоже никого не видели", — рассказывает соседка Елена Лапотева.

За помощью обратились в полицию.

Новости Киевской области: в Броварах целая семья задохнулась угарным газом в собственной квартире

На место приехали спасатели и полицейские. Сначала в квартиру пытались попасть через окно. Когда сделать это не получилось, решили ломать замок. Когда открыли дверь, то увидели страшную картину.

55-летний мужчина лежал на полу в коридоре, в спальне была его 51-летняя жена. Тело их дочери обнаружили в ванной. Девушке было 26. Задохнулся еще и четвертый член семьи — кот. Он свернулся в своей лежанке.

На место происшествия был вызван судмедэксперт, подтвердивший, что нет признаков насильственной смерти. Предварительно – семья погибла от отравления угарным газом.

Такой вывод сделали следователи после осмотра квартиры.

Утром газ во всем доме выключили, пока не проверят котлы в других квартирах. Сколько времени займет эта процедура – в службе не говорят.

Похоронят семью завтра. Организацию похорон взяла на себя их родственница. Эта трагедия унесла жизни ее единственных родных.

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