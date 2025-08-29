Под Киевом впервые похоронили неизвестных защитников на Национальном военном кладбище (видео)

Первые захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище / © http://ua.interfax.com.ua/

29 августа, в День памяти павших защитников и защитниц Украины, под Киевом состоялось официальное открытие Национального военного мемориального кладбища. Именно в этот день на территории комплекса состоялись первые почетные захоронения неизвестных воинов.

Об этом сообщили корреспонденты ТСН.

В церемонии приняли участие президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко и другие представители власти.

По предварительной информации, следующее захоронение неизвестных защитников запланировано на субботу, 30 августа. Подобные церемонии отныне будут проводить регулярно.

Семьи погибших воинов, чьи имена установлены, могут обращаться к администрации НВМК для организации захоронения в отведенных секторах или колумбариях. Здесь предусмотрены места для военнослужащих — участников боевых действий, Героев Украины, полных кавалеров орденов, ветеранов войны, миротворцев, а также выдающихся борцов за независимость Украины в XX веке. Для неизвестных Защитников выделен отдельный сектор.

Первый пусковой комплекс кладбища уже готов: обустроено 6 тысяч мест (всего планируется 120-130 тысяч), возведены два колумбария, парковка, подъездная дорога и развязка, подключены инженерные сети. Сейчас продолжается строительство административного здания, Дома траура, Центральной площади с Мемориальным садом и других объектов.

На территории высажено 40 лип для будущей Аллеи памяти, всего предусмотрено 100 деревьев. Колумбарии украсили военным трезубцем — так называемым «трезубцем Петлюры», основанным в 1919 году в Армии УНР.

Надгробные сооружения пока будут устанавливать временные — по мотивам казацких крестов XV-XVI веков. Через год, после оседания почвы, их заменят на постоянные надгробия: казацкие кресты или прямоугольные плиты — в зависимости от решения семьи.

Для киевлян организовали бесплатные автобусы в село Гатное, где расположено кладбище. Транспорт будет курсировать каждые два часа. Кладбище уже открыто для посетителей.

