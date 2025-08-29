- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 633
- Время на прочтение
- 2 мин
Под Киевом впервые похоронили неизвестных защитников на Национальном военном кладбище (видео)
В День памяти защитников под Киевом состоялись первые почетные захоронения неизвестных воинов на Национальном военном кладбище.
29 августа, в День памяти павших защитников и защитниц Украины, под Киевом состоялось официальное открытие Национального военного мемориального кладбища. Именно в этот день на территории комплекса состоялись первые почетные захоронения неизвестных воинов.
Об этом сообщили корреспонденты ТСН.
В церемонии приняли участие президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко и другие представители власти.
По предварительной информации, следующее захоронение неизвестных защитников запланировано на субботу, 30 августа. Подобные церемонии отныне будут проводить регулярно.
Семьи погибших воинов, чьи имена установлены, могут обращаться к администрации НВМК для организации захоронения в отведенных секторах или колумбариях. Здесь предусмотрены места для военнослужащих — участников боевых действий, Героев Украины, полных кавалеров орденов, ветеранов войны, миротворцев, а также выдающихся борцов за независимость Украины в XX веке. Для неизвестных Защитников выделен отдельный сектор.
Первый пусковой комплекс кладбища уже готов: обустроено 6 тысяч мест (всего планируется 120-130 тысяч), возведены два колумбария, парковка, подъездная дорога и развязка, подключены инженерные сети. Сейчас продолжается строительство административного здания, Дома траура, Центральной площади с Мемориальным садом и других объектов.
На территории высажено 40 лип для будущей Аллеи памяти, всего предусмотрено 100 деревьев. Колумбарии украсили военным трезубцем — так называемым «трезубцем Петлюры», основанным в 1919 году в Армии УНР.
Надгробные сооружения пока будут устанавливать временные — по мотивам казацких крестов XV-XVI веков. Через год, после оседания почвы, их заменят на постоянные надгробия: казацкие кресты или прямоугольные плиты — в зависимости от решения семьи.
Для киевлян организовали бесплатные автобусы в село Гатное, где расположено кладбище. Транспорт будет курсировать каждые два часа. Кладбище уже открыто для посетителей.
▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПЕРВЫЕ КАДРЫ с открытия НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПОД КИЕВОМ — реакция ЗЕЛЕНСКОГО!
Напомним, на фронте погиб 20-летний защитник из Луцка Максим Нагорный, которого недавно считали пропавшим без вести на Покровском направлении.