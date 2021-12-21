Под Киевом задержали угонщика авто с кучей оружия, разыскиваемого более двух лет

Под Киевом задержали угонщика авто с кучей оружия, разыскиваемого более двух лет

Все это время мужчина жил по разным адресам и маскировался.

В спорткаре с оружием и взрывчаткой застали полицейские в Киевской области мужчину, которого искали 2 года.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

41-летнего уроженца Ужгорода подозревают в угоне по меньшей мере десяти автомобилей. А задержали его прямо на стоянке, где он сидел в спортивном автомобиле. В салоне обнаружили револьвер, гранаты и автомобильные номера.

Суд уже взял мужчину под арест с возможностью внесения залога. Силовики говорят, что с 2019 он находился в розыске и был заочно арестован. Все это время жил по разным адресам и маскировался.

«Использовал средства конспирации: очки, маски, накладную бороду, парики. Все это позволяло ему маскировать облик. Никогда не имел постоянных адресов, проживал в гостиницах, хостелах. Была оперативная информация, что этот человек по аналогии полтавского похитителя мог применить оружие и взрывчатку. Во время проведения обысков эта информация подтвердилась – оружие, взрывчатка, другие вещественные доказательства были изъяты», – рассказали в полиции.

Читайте также:

Во Львове питомцы приюта попали в больницу после посещения ресторана на праздники

Харьковская семья обнаружила на балконе колонию более полутысячи летучих мышей

Сломанные ребра и разбитая голова: в Днепре рядом со школой нашли два окровавленных тела