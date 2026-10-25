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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Под Киевом женщина с топором устроила разборки из-за шума генератора: как ее наказали

В Киевской области женщина решила, что заведение шумит из-за генератора, хотя тот вообще был выключен.

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Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Генератор

Генератор

В Броварах в Киевской области женщина с топором в руках ворвалась в подологический центр из-за слишком громкого шума от генератора, хотя в помещении его не было, потому что работу заведения обеспечивал инвертор.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно женщину с топором, которая напугала персонал центра и посетителей, когда зашла туда и устроила разборки. Кроме того, женщина устроила толкотню с гражданкой на выходе из помещения. Пока неизвестно, кто это был — работница центра или посетительница.

Как выяснилось позже, напуганные люди вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Об этом ТСН.ua рассказали в пресс-службе полиции Киевской области.

Правоохранители подтверждают, что произошедшее произошло 21 октября в 18:49.

«На место конфликта прибыли сотрудники полиции Броварского райуправления полиции. По факту мелкого хулиганства на женщину составлен административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях», — сообщили ТСН.ua в полиции Киевской области.

В полиции не предоставили информацию о возрасте гражданки и что стало причиной взять в руки топор и так пугать людей.

Размахивание топором было определено «мелким хулиганством», потому что это явно не брань в общественном месте. То есть, за такие действия гражданке грозит только штраф, общественные или исправительные работы.

Напомним, что в центре Харькова конфликт между военнослужащими двух подразделений перерос в драку и стрельбу, в результате которой погиб 33-летний военный.

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