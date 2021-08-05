Под Львовом в ДТП попал автомобиль полиции: пострадали четыре человека (фото)

Среди пострадавших есть два работника полиции.
В селе Оброшино, что под Львовом, в четверг, 5 августа, произошло ДТП с участием автомобиля полиции.
Об этом сообщает zaxid.net.
По предварительным данным, столкнулись автомобили Renault Duster и Skoda Octavia. В аварии четверо пострадавших.
Во Львовском областном центре экстренной медицины и медицины катастроф сообщили, что в ДТП пострадали 46-летний водитель и 37-летняя пассажирка Škoda Octavia. Это — жители села Ставчаны. Их госпитализировали с травмами головы и ушибами. С черепно-мозговыми травмами госпитализировали двух полицейских в возрасте 35 и 27 лет, которые ехали в Renault Duster.
В патрульной полиции Львовской области ТСН.ua сообщили, что авария произошла не с их работниками. В Нацполиции Львовской области в комментарии ТСН.ua сообщили, что делом занимается ГБР.
Напомним, у Львова 23-летний водитель Porsche разбился насмерть.