Под обстрелами и несмотря на отсутствие покупателей: как в прифронтовом Никополе выживают предприниматели

В городе до сих пор проживают более 60 тысяч человек.

Продавать, несмотря на отсутствие покупателей, работать под обстрелами, и при этом умудряться волонтерить. Это о частных предпринимателях Никополя. Они смогли перестроить свои дела в реалии полномасштабной войны. Оккупанты от них за десяток километров, постоянные "прилеты" артиллерии и дронов. А никопольские бинес-леди расширяются и начинают новые проекты.

О предпринимательстве в зоне боевых действий рассказала корреспондентка ТСН Анастасия Неверная.

Сирены и взрывы – звуки прифронтового города, которыми Никополь встречает гостей и к которым уже приучил своих жителей. Несмотря на это, здесь до сих пор проживают более 60 тысяч человек. Работают кафе, магазины, курсирует общественный транспорт.

Успеть и поработать и помочь фронту пытается Наталья. Магазин открывает всего на несколько часов в день.

“Мы работаем с 12 до 18 часов. До 12 часов я волонтер. И волонтер, и женщина, и мама, и продавец, и бизнесмен, и плательщик — все в одном флаконе, и мне это нравится”, — говорит женщина.

Она уже 30 лет в торговле. С 2014 года количество ее магазинов с пяти уменьшилось до одного. Однако предприниматель держится.

Предприниматель из Никополя/Скриншот из сюжета ТСН

"Магазин у меня женский, если бы был мужской, я, наверное, все отсюда бы отдала на фронт", — говорит женщина.

Сын Натальи пошел воевать с первых дней полномасштабки. Вскоре попросил помощи себе и побратимам. Так магазин модной одежды превратился в волонтерский пункт.

“Здесь у меня была такая гора, наносили носки, кофе чай. Первые дни я даже плакала от того, что у нас такой народ, настолько мы дружны, сплочены”, — рассказывает Наталья Пилипенко.

Впоследствии постоянные клиенты стали посещать покупки. Держаться говорит Наталья, удается благодаря налоговым льготам для бизнеса в зоне боевых действий, кредитам и арендаторам, которые с пониманием относятся к ситуации.

"Покупатели, вы видите, что их очень мало, их практически нет. Бывает такое, что у меня за неделю две продажи и все, и это излагается на вот эти нужды, эти и эти”, — говорит женщина.

Впрочем, долго складывать бухгалтерию госпоже Наталье некогда. Ждут волонтерские дела.

Кристине с мечтами о собственном бутике пришлось распрощаться еще в начале полномасштабного вторжения.

"Мы снимали помещение, хотели его обустроить, было много клиентов, но из-за полномасштабного вторжения мы переезжали, и где-то в год работа просто остановилась, и мы ее восстанавливали снова", — говорит Кристина Резникова.

Предприниматель из Никополя/Скриншот из сюжета ТСН

Торговлю пришлось перевести в Интернет. И дело пошло. Параллельно с мужем выиграли грант и запустили социальный лагерь для детей из зоны боевых действий. Отдохнуть там смогли уже несколько сот детей.

“Для детей Никополя и детей, переживших оккупацию. Херсон, например. Восемь месяцев дети жили в подвалах, мы их вывозили по гранту на Дагобрат, и отдыхали, гуляли социализировались. Мы работали с психологами с ними", – рассказывает женщина.

Несмотря на ежедневные обстрелы Кристина с дочери всего на несколько месяцев уезжали из Никополя. Как иначе будет жить город?

“Этот вопрос о силе духа и о борьбе наверняка, потому что я считаю, что это мой дом, я должен все сделать для того, чтобы все последовали примеру. Здесь люди объединяются, они работают, открывают свои магазины кофейни, открывают пекарни. И вообще мы все здесь как одна большая семья", – говорит предпринимательница.

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